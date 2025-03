Evo tko su finalistice ove sezone showa: 'Trebao bih birati razum, ali biram ovo drugo, vodim se srcem'

Nakon buđenja, djevojke su komentirale jučerašnji dan i upoznavanje s rodbinom i prijateljima Gospode Savršenih. Antonija Blaće javila se djevojkama putem videopoziva i otkrila im kako neće imati zajednički cocktail-party, već će svaka od njih imati priliku za spoj nasamo sa Šimom ili Milošem, ovisi čijem timu pripadaju. „Napet je dan. Pripremio sam tri različita spoja za tri cure koje su ostale, u nadi da potvrdim svoju odluku i da mi ova druženja stave točku na i“, kazao je Šime.

Prva mu je došla Mia, za koju je pripremio adrenalinsku vožnju terencem po otoku. Kazala mu je kako misli da je ostavila dobar dojam pred njegovim bratom i prijateljem i bilo joj je drago upoznati ih. Uz pogled s vidikovca, Šime i Mia pričali su o budućnosti i planovima. „Mislim da se Šimi sviđam, da ima pozitivno mišljenje o meni, da sam zrela za svoje godine i da mu odgovaram“, kazala je. Na red je došao i razgovor o vezi na daljinu, a Šime je poručio kako teži zajedničkom životu, no mogao bi se okušati i u vezi na daljinu. „U skoroj budućnosti mogla bih se odseliti bilo gdje zbog ljubavi. Nije bitno gdje si nego s kim si“, poručila je Mia. „Naš je odnos u stalnoj uzlaznoj putanji i sve što treba doći – doći će“, poručio je Šime i zagrlio je. „Spremna sam se dati 100 posto u ovaj odnos, na njemu je da odluči“, zaključila je Mia.

Miloš je za Gloriju isplanirao zabavnu vožnju električnim romobilima uz more, a nju je to oduševilo. „Što misliš kako bi izgledao tvoj i moj život kad bi ovo bila neka ozbiljna priča?“ zanimalo je Miloša, a ona je otkrila da joj česta putovanja u Beograd, pa čak i selidba, ne bi bili problem. „Spremna sam zbog ljubavi odseliti se bilo gdje“, poručila je. Ipak, priznala mu je da nije jaka na riječima, pa je iz nje u nekoliko navrata morao ''izvlačiti'' određene informacije. „Možda joj nije ugodno da se dogodi neki romantični trenutak pred toliko ljudi, razumijem to“, kazao je, a spoj su završili pomalo nespretnim zagrljajem. Miloš ju je pokušao i poljubiti, no brzo se izmaknula. „Čini mi se da me htio poljubiti, možda ostanem večeras bez ruže zbog toga, ali žao mi je, nisam bila spremna na to... Jednostavno, nisam mogla“, otkrila je. Po povratku u vilu, Glorija je sve ispričala Miji i Marineli, a one su smatrale da je jako pogriješila. „Trebaju biti idealni uvjeti i muškarac, za njega nisam sigurna... Ne znam kakvi su mi dojmovi... Moram još razmišljati“, kazala je. „Mislim da je Glorija zauzela mjesto nekome tko se više zanimao za Miloša. Sad kad je pokucala maca na vratanca, shvatila je da ipak ne želi otvoriti vratanca“, zezala se Marinela.

Šime je zatim dočekao Vanju te joj ispunio veliku želju, jahanje konja uz more. „U procesu sam zaljubljivanja i mislim da ću se zaljubiti tek na kraju, ako bude kraj“, kazala je Vanja. „Čini mi se da je stvarno ozbiljno zainteresirana za mene... Lagao bih kad bih rekao da se ništa između nas ne osjeti“, poručio je Šime, dodavši kako je između njih uvijek sjajna energija i dobra zabava.

Uz zalazak sunca, Šime je poljubio Vanju: „Ovo je spoj koji ću pamtiti!“

Maida je iščekivala Miloša, a smatrala je da je današnji spoj samo potvrda za sve što su gradili kroz show. Zajedno su krenuli u romantičnu šetnju gradom, a lokalni umjetnik izradio je njihov portret, dok su se nježno dodirivali. „Mislim da sam bila iskrena prema njemu i da sam mu već dala do znanja dosta toga, kako je biti sa mnom, i da me odabere zbog onoga što ja jesam“, dodala je Maida. Kemija među njima bila je i više nego očita, a pao je i poljubac: „Nemamo mi što više pričati, pustite nas da se ljubimo!“

Na kraju večeri, Šime je dočekao Marinelu uz večeru i svijeće, a ona je započela s ozbiljnim temama. Šime joj je zamjerio što joj je i u budućim planovima koji uključuju njega posao ponovno na prvom mjestu. „Možda sam jako realna... Oprosti ako sam iskrena, mislim da će se tako dogoditi. Možemo pričati ponovno za pola godine, pa ćemo vidjeti tko je bio u pravu“, kazala je, no on nije bio zadovoljan njezinim razmišljanjima. „Ako će mi se uzimati za zlo to što sam ja posvećena poslu jednako kao i ljubavi, neka mi se uzima za zlo“, smatrala je Marinela i pomalo gubila volju za razgovorom.

Za kraj, Miloš je dočekao Barbaru i iznenadio je tečajem latino plesa. „On je danas odlučio da se mi zabavljamo, opustimo, i čak imam osjećaj da se više tu nema što previše reći“, prilično je samouvjerena bila Barbara, a spojem je zadovoljan bio i Miloš. Barbara je po povratku u vilu Gloriji i Maidi otkrila kako poljupca nije bilo, a Glorija je jedva dočeka da joj obznani kako se Maida ljubila. „Ne znam je li je pogodilo što je mene pokušala poljubiti li što sam ja odbila poljubac“, bila je zadovoljna Glorija reakcijom.

Nakon cijelog dana spojeva, stiglo je vrijeme za najnapetiji dio večeri – ceremoniju ruža, a neke su dame bile prilično samouvjerene.

Šime je prvu ružu odlučio pokloniti Vanji jer se, kako je priznao, s njom osjeća jako ugodno. Miloš je prvu prozvao Maidu, a ona je sa smiješkom prihvatila ružu koja je vodi u finale. „Trebao bih birati razum, ali biram ovo drugo, vodim se srcem. Možda lud potez, možda ne“, misteriozno je najavio Šime, a njegova druga i posljednja ruža pripala je Marineli. „Ako tako stvarno misli, i ako je Marinela cura za njega, onda ja definitivno nisam“, poručila je Mia te se pozdravila s Milošem i Šimom, zahvalna za ovu grčku avanturu, a na kraju je čak i pustila suze. „Važno mi je da se osjećate sigurno i opušteno. Osjećam da je nekima ipak teško da se prepuste emocijama“, rekao je Miloš i njegova zadnja ruža pripala je Barbari. „Nije mi žao, nisam tužna“, poručila je Glorija za kraj, poručivši kako je čitav dan imala osjećaj da baš ona odlazi. Vanja, Marinela, Barbara i Maida finalistice su četvrte sezone showa, a svaka od njih na svoj je način bila uvjerena da je osvojila srce Miloša i Šime. Show je dostupan odmah na platformi Voyo, a od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

