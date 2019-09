Erotsko izdanje pjevačice Anezi: 'Svjesna sam da je za neke to kontroverzno'

Pjevačica i sudionica reality showova "Big Brother" i "Gospodin Savršeni" Alena Nezirević-Anezi nastavlja sa svojom glazbenom karijerom. Nakon zadnjeg plesnog singla „Nepozvan gost“ Anezi predstavlja „Srce nema raspored (acoustic version)“.

To je akustična verzija petog singla „Srce nema raspored“ koji je izašao prošle godine u listopadu, kao prvi singl u suradnji s Borisom Đurđevićem iz Colonie. Boris je autor glazbe, njegova supruga Valerija autorica teksta, a Riječanin Emir Grozdanić potpisuje aranžman i produkciju ove nove akustične verzije. Grozdanić je napravio prozračan aranžman uz jednostavne, ali upečatljive melodične prohode na harmonici, koji su uz vokal obogatili zvuk ritam sekcije.

Već iz najave za spot na njenom službenom Instagram profilu dalo se naslutiti da će spot biti jako intrigantan. Anezi je komentirala:

- Iako sam svjesna da je za neke to kontroverzno, za mene su scene odglumljene s glumcem i modelom Petrom Puškarićem ništa drugo nego odvažan, autentičan, artističan i erotičan prikaz avanturističke tematike pjesme. Moram naglasiti da nisam tip koji voli vulgarnosti i pornografiju, već decentnije izražavanje seksualnosti i erotiku. Tko mene prati zna da svoju javnu karijeru ne gradim „seksualnom animacijom“ , ali zna da volim provocirati reakcije interesantnim sociološkim temama i postupcima.“

Glumac i model Petar Puškarić, poznat po ulozi vatrogasca Karla u seriji „Na granici“, glumio je s Anezi i prije, u spotu za original verziju, a ona je otkrila da se njihova suradnja nastavlja i u spotu za sljedeći kantautorski singl „Volim te“ u produkciji Nikše Bratoša, gdje će se s Petrom suočiti sa svojim najvećim strahom. Taj singl možemo očekivati sredinom listopada.

Anezi je odmah na početku javne pjevačke karijere 2016. godine krenula sa snimanjem akustičnih verzija, pa je nakon izlaska prva dva singla „Da l` se sjetiš ikada?“ i „Samo najbolje želim ti“ snimila i njihove akustične verzije. Ovo je samo nastavak te prakse, a razlog tome je što su joj takve verzije artističnije i puno nastupa i u akustičnim izdanjima. Iako, naglašava da uz „pjesme za dušu“ voli i „pjesme za tijelo“, što je njen naziv za pjesme plesnog ritma koje je također izdavala. Pod redateljskom palicom Darija Radusina spot za ovu pjesmu je rađen po uzoru na spot za original verziju.

Što Anezi misli o avanturama, zašto ne podržava avanturistički način života, što je za nju javno predstavljanje temeljeno primarno na „seksualnoj animaciji“, itd., objavila je na svom YouTube kanalu ANEZI analizira, u videu: „Aa – Avanture: da ili ne?! - Behind the scenes of Srce nema raspored (acoustic version)“, gdje za sada samo iz hobija postavlja videa raznih sadržaja.