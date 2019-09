Ecija Ojdanić oprostila se od ljeta fotografijom u bikiniju

Adio, ljeto toplo... bilo si očekivano toplo, neočekivano relaksirajuće. Draga jeseni, budi mi milostiva i poslovno uzbudljiva, ali podnošljiva. Bez previše stresa, da savladam postavljene ljestvice. Ako padnem, da se ne rastužim previše, ako poletim, da se ne zanesem previše. Da stignem kuhati, vježbati, zabaviti se. Vidjati prijatelje. Pratiti djecu u svim njihovim amplitudama. Da stignem izlaziti i odmarati se. Da i dalje ostanem ovako skromna. #autumn #helloautumn

