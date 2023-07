Ecija Ojdanić o susretu s čovjekom koji joj je obilježio djetinjstvo: Sve mi neugodno javiti mu se

Glumica Ecija Ojdanić još uvijek nije otišla na godišnji odmor jer sa svojim kazalištem Moruzgva i s predstavom "Čudo" je sada ne turneji diljem obale. Put ju je tako doveo do Splita gdje je morala odraditi jedno fotografiranje i nije ni slutila kako će tom prilikom upoznati legendu koja joj je obilježila djetinjstvo.

- Prije dva dana, na proputovanju kroz Split, morala sam odraditi neko fotografiranje. Nakon neuspjelog pokušaja fotkanja na Peristilu, naći parking je nemoguća misija, a i plus 40 stupnjeva, i sklonili smo se u hotel Park. Tamo vidim legendu Edu Pezzija, koji isto ima neko fotografiranje. Sve mi neugodno javiti mu se, predstaviti, reći koliko mi je obilježio djetinjstvo, i tako ja šutim kao mutava. Više sam njegov glas slušala nego uspavanke. I čujem ja, pita on svoju fotografkinju: “Ko je ova mala?” Ona mu kaže: “Naša glumica, Ecija Ojdanić.” “Ma nemoguće, pa ovo je curetak”, na to će on. Onda mi priđe, pruži ruku, ponovi kompliment, i zamoli da se fotografiramo, za uspomenu. I još mi pošalje fotografije. Ako ovo nije za post, ja ne znam što je! - podijelila je ovu priču Ecija sa svojim pratiteljima na Instagramu.

S predstavom "Čudo", koja je nastavak dviju prethodnih uspješnica kazališta Moruzgva - Cabareta 'Preko veze' i 'Vla Vla Vlajland cabareta', Ecija je doživjela veliki uspjeh i rasprodana je gdje god . Naime, lik Vlayne, čistačice i zdravorazumske heroine, kroz te predstave živi svoj scenski život u tri epizode.

Svaka je predstava fabularno autonomna, a sve skupa prate svojevrsnu evoluciju tog publici vrlo bliskog lika. U ovom trećem nastavku, ta “žena iz naroda” postaje predsjednica Republike Hrvatske na izborima 2025. godine. Kostimografkinja je Mirjana Zagorec, scenograf je Kristijan Popović. Žanrovski je predstava komedija, prošarana je songovima Zvonimira Duspera Dusa, a sudeći po reakcijama publike i kritike na prva dva nastavka ovog kazališnog serijala, ne sumnjamo da će i 'Čudo' imati svoj čudesni život koji će publiku nasmijati, inspirirati i otvoriti joj neka zanimljiva pitanja i spoznaje.

