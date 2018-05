Dvije poznate Splićanke pokazale fit liniju i trbušnjake u badiću

Ma bez veze... 😂 💃⛱️🌴🏖️ . . #summerishere #summerlover #purebeauty #placetovisit #trogir #brownbeachhousecroatia #rightplacerighttime #myhappyplace #vacationmode #readyforsummer #thehotel #happiness #familytime #dalmatia #nisamjauteglirasla #marijanabatinic 🏨@brown_beach_house_croatia 👜@seng.handmade

A post shared by Marijana Batinic (@marijanabatinic) on May 29, 2018 at 1:43am PDT