Druga sezona 'Novina' pravi je politički triler, a Nives Ivanković gledamo u ulozi predsjednice

Na nedavno predstavljenoj jesenskoj shemi HRT-a jedan je od glavnih aduta druga sezona hvaljene serije Novine, redatelja Dalibora Matanića i u produkciji Drugog plana. Prvu epizodu HRT će emitirati 24. rujna, a sudeći po viđenom, serija bi mogla nadmašiti prvu sezonu.

Za razliku od prve sezone koja se bavi prodajom dnevnog lista Novine i zakulisnim političkim radnjama koje prate prodaju, druga sezona pravi je politički triler, a baš kao i u prvoj sezoni nalazimo sličnosti sa stvarnim osobama i situacijama. Cijela druga sezona odvija se u 14 dana, između dva kruga predsjedničkih izbora u koji ulaze aktualna predsjednica Jelena Krsnik (Nives Ivanković) i Ludvig Tomašević (Dragan Despot), moćni gradonačelnik iz prve sezone.

Sudeći po prve dvije epizode, oboje su odlični, no oboje nas i podsjećaju na aktualne nam političare. Premda je u seriji kandidatkinja ljevice, u Jeleni Krsnik nalazimo osobine predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. – Nemam puno ovlasti, no borit ću se i dalje za Hrvatsku – kaže Krsnik, a Tomašević, baš kao i Milan Bandić, “fajter” je koli “voli delati”. Odmah na početku druge sezone suočava se na televiziji s kompromitirajućim fotografijama na kojima su on i otac Marija Karduma u homoseksualnom odnosu. Tomašević se brani dobro poznatim rečenicama o “vjeri i domoljublju”, a onda krene napadati voditelja rečenicom da “nitko nije bezgrešan”.

– Ja sam majstor za rokanje na otvorenom polju. Šah-igra je gotova, vrijeme je za ragbi i krvave nosove – kaže Tomašević odmah na početku prve epizode i kreće u otvoreni rat u kojem se pokušava naći što više prljavog rublja, a za to je ponovno zadužen specijalac, bivši udbaš Blago Antić (odlični Zdenko Jelčić). Upravo su te zakulisne igre najzanimljiviji dio druge sezone jer su u političke igre upleteni i mediji, ali i Crkva.

Gledatelji se,nakon što vide tko je sve umiješan, moraju zapitati je li doista takva politička scena u Hrvatskoj. Redakcija Novina sada više nije glavno mjesto radnje, no opet je sidrište svih zbivanja te mjesto na kojem se raspravlja o aktualnoj političkoj situaciji. Uz stare likove, glavnog urednika Martina Vidova (Zijad Gračić) i njegova pomoćnika Nikolu Martića (Trpimir Jurkić), te glavne novinarske zvijezde Dijanu Mitrović (Branka Katić), tu je i nova istraživačka novinarka koju glumi Helena Minić Matanić.

Ona se, barem u prve dvije epizode, bavi spregom sudstva i politike. Matanić je u drugoj sezoni odustao od onog mnogima nerazumljivog trade-marka: uranjanja glava glavnih likova u vodu, a pohvalno je da ima puno manje praznog hoda, no zato ima više zanimljivih kadrova Rijeke, koja je mnogima postala pravo otkriće.

Za drugu sezonu najavljeno je čak 90 uloga, stoga ne čudi što se neki poput Tene Latinović (Tihana Lazović) uopće ne pojavljuju u prvoj epizodi druge sezone. Ne trebaju nas čuditi ni šokantni preokreti, poput ubojstava nekih od glavnih likova. Sve to još više ovu seriju približava nekim od najboljih europskih TV ostvarenja. Ne čudi onda što je Novine otkupio moćni Netflix i što se o njoj govori u cijelom svijetu, a neke ugledne novine poput katalonskog El Critica ili argentinskog La Naciónala svrstali su ih među deset najboljih društveno-angažiranih TV serija u cijelom svijetu. “Novine” su se tako našle u biranom društvu velikana poput serije “Deuce” Davida Simona ili “Mindhuntera” Davida Finchera.

– Nevjerojatno realističan stil i specifičan pristup temi čine “Novine” jedinstvenom i drukčijom od svih serija postavljenih u redakcijske svemire – piše El Critico. Ove odlične kritike u stranim medijima na najbolji su način najavile drugu sezonu “Novina” i, rekli bismo, začepili usta domaćim “dušobrižnicima” koji su pomalo neopravdano sasjekli prvu sezonu. Nebojša Taraba, koji uz Miodraga Silu ponovno producira “Novine”, slaže se da nije bilo lako podignuti i preskočiti letvicu prve sezone. – Nama nije bio pritisak nakon uspjeha prve sezone.

Dapače, dosta toga bilo je lakše dok smo radili drugu sezonu. Često druge sezone znaju biti velika zamka, no mi smo to uspješno izbjegli. Sezona je jako dobra, ima drukčiji ritam od prve, no to smo i htjeli. Prva sezona na trenutke je malo letargična i sporija. Upravo je taj ritam naglašavao raspadanje.

Druga sezona ima dinamiku, prije svega uvjetovanu činjenicom da se 11 epizoda događa u kratkom vremenskom okviru od dva tjedna, između dva kruga predsjedničkih izbora – kaže Taraba. Zanimljivo je da je uvođenje novih likova izvedeno dosta glatko i uspješno što svakako ide u prilog redatelju Daliboru Mataniću. Zbog toga “Novine” izgledaju kao pravi film, a ne kao TV serija kakve smo dosad imali prilike gledati na našim malim ekranima. – Jako smo zadovoljni jer ritam ne popušta do kraja. Vidjet ćete, gledatelji će na trenutke poželjeti i malo predaha – dodao je Taraba.

Kada govorimo o likovima koje će neki možda prepoznati, Taraba kaže da su se bavili populističkim pristupom koji postaje dominantan u političkoj komunikaciji.

– Posljednjih godina dogodilo se to da je stvarnost stigla fikciju. Sigurno je da će neki prepoznati situacije iz stvarnog svijeta, no važno je da smo prepoznali univerzalnost u poruci i značenju. Nije to samo hrvatski problem. Bavimo se nečim što se pokazuje europskim problemom kad je u pitanju politička, ali i globalna scena – mišljenja je Taraba. “Novine” pokazuju i jednu zanimljivu sliku medija, za koju će ponovno mnogi pomisliti da je konstanta kod svih, a to je da su gotovo svi mainstream mediji oportunistički nastrojeni. – To je jedno zanimljivo viđenje, ali sretni smo da nas stvarnost demantira – sa smiješkom je dodao Taraba. Nekim će gledateljima možda čudno biti i što se u seriji provlači homoseksualnost nekih od likova.

Primjerice, glavni urednik “Novina” Vidov je homoseksualac, a Tomaševiću se odmah imputira da, iako je konzervativan obiteljski čovjek, ne preza od razuzdanih gay zabava.

– U ovom slučaju željeli smo pokazati licemjerje Tomaševića, koji se prikazuje kao čovjek od tradicionalnih vrijednosti koji javno iskazuje homofobiju, a onda upada u ovakve vrste zabava. Nije nam bila namjera posebno podcrtavati ničije seksualno opredjeljenje – dodao je Taraba. Mnogima je najveće otkriće “Novina” Rijeka, koja je u seriji pretpostavljena Zagrebu. Kadrovi prekrasnog primorskog grada nisu ostali nezapaženi ni u inozemstvu pa je ova serija tako doprinijela i turističkom potencijalu Rijeke.

– Rijeka je doista pokazala drugo lice. U prvoj sezoni stalno nas je pratila kiša. Sad smo naučili da, ako u Rijeci ne pada kiša, onda puše bura. S druge strane grad je bio okupan suncem i Rijeka nam se otvorila na drugi način. Tu je sad cijeli niz fantastičnih lokacija. Neprekidno smo otkrivali nešto novo pa nam je drago da smo zadržali poziciju grada kao uloge za sebe. S druge strane, drago nam je da smo prodani u 190 zemalja putem Netflixa, što se divno spojilo s time da je Rijeka europska prijestolnica kulture 2020. godine. Od trenutka kad je Netflix uzeo našu seriju, počeli su nam se putem Facebooka javljati ljudi iz cijelog svijeta tražeći konkretno koji je to grad – dodao je Taraba.

Nakon emitiranja prve sezone na stranim TV kućama, mnogi su “Novine” nazvali predvodnikom novog žanra nazvanim Adriatic Noir.

Očite su usporedbe s poznatim žanrom Nordic Noir, čiji su predvodnici serije “Bron:Broen”, “The Killing” ili “Trapped”.

– Mi smo već pri prezentaciji u Cannesu 2016. godine bili istaknuti pred auditorijem kao serija koja bi mogla biti hit jer predstavlja poseban žanr koji su tada nazvali “Adriatic Noir” ili “Balkan Noir”. Paralelno smo s “Novinama” producirali i “Uspjeh”, prvu originalnu seriju HBO-a u regiji. Stvari se odlično razvijaju i bili bismo jako sretni kad bi to generiralo još 15-20 “Adriatic Noir” serija. “Novine” su kompleksan proizvod i zasigurno nije bilo lako uskladiti ambicije redatelja Dalibora Matanića i scenarista Ivice Đikića s budžetom koji im je bio na raspolaganju. – Mislim da smo i ovaj put uspjeli izvući maksimum jedni iz drugih. Na snimanju nije bilo nekih posebnih anegdota, no moram kazati da je uvijek bilo veselo i zanimljivo – kaže Taraba.

Poznato je da “Novine” idu i u treću sezonu, koja će se baviti pravosuđem. Ivica Đikić trenutačno piše treću sezonu, a produkcija bi trebala početi u proljeće 2019. godine.

Ove turske serije su bile najgledanije