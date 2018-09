Evo kako zapravo izgleda časna iz ovogodišnjeg hit-horora

Jedan od najvećih hitova u kinima je horor "Časna". Opaticu u ovom filmu igra Bonnie Aarons, koju smo dosad imali prilike gledati u nekoliko horora. Zbog svog specifičnog izgleda dosad je dobivala većinom uloge u kojima je nosila masku, pa mnogi nisu ni znali kako zapravo izgleda.

Tako smo je vidjeli još 1999. u kultnom Lynchovu "Mulholland Driveu", gdje je glumila beskućnicu. U "Princezinim dnevnicima" glumila je barunicu Joy von Troken, a igrala je i u drugom dijelu kultnog horora "Prizivanje".

Bonnie Aarons ima 39 godina, a u karijeri je doživjela dosta omalovažavanja. Primjerice, kada je u New Yorku pohađala glumačku školu, rekli su joj kako neće dobiti ni jednu ulogu zbog izgleda. No očigledno se snašla u svijetu horora.

Today I learned that The Bum from Mulholland Drive, The Nun from The Conjuring 2, and Baroness Joy von Troken from The Princess Diaries are all played by THE SAME ACTRESS, Bonnie Aarons. pic.twitter.com/FvmCncRzdc