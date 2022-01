Domaći glumac tvrdi kako suprugu i njega nisu popisali: 'Uzeli su lovu, a nisu ljude brojili'

Prije nekoliko dana objavljeni su rezultati prvog privremenog popisa stanovništva po kojem nas u Hrvatskoj ima 3.888.529, odnosno gotovo 10 posto manje nego prije deset godina. No je li ta brojka točna? Nakon popisa počeli su se javljati i ljudi koji tvrde kako uopće nisu popisani, a jedan od njih je i šibenski glumac Mate Gulin (79).

- Popis stanovnika nije točan. Mene i ženu nisu popisali. Izgleda da ima puno otpisanih jer su popisivači uzeli lovu, a nisu ljude brojili - napisao je Gulin na Facebooku.

Podsjetimo, odmah nakon popisa stanovništva reagirao je i HRT-ov voditelj Ognjen Golubić, koji je na Facebooku istaknuo kako nitko nije popisao ni njegove roditelje u Slavonskom Brodu.

– Moje roditelje prvi put u životu nitko nije došao popisati. Žive u središtu Slavonskog Broda. U kući na središnjem gradskom trgu. Ne možete fulati. Velika je to secesijska palača na adresi Starčevićeva 1. Inače su ulice s imenom oca domovine nekako u središtima svih naših gradova. Otac Mile Golubić je invalid HRVi tako da je stalno kod kuće i nije moguće da je prečuo tri dolaska popisivača, koliko su puta navodno trebali doći ako slučajno nikoga ne zateknu kod kuće. A i mama Ankica doma je često. U mirovini je i, istina, zna prošetati pa ona možda i nije čula zvono kad je išla do dućana. Ja ih nisam elektronski samopopisao jer su željeli da dođe netko vaš. No osobno sam popisao svoju zagrebačku obitelj – napisao je Golubić i dodao kako nitko nije došao po šifru, premda mu supruga radi od doma.

Nakon njegove objave javili su mu se popisivači i popisali njegove roditelje, no obitelj Gulin ostala je nepopisana.

Gulin je na Facebooku dodao i kako misli da takvih u cijeloj Hrvatskoj ima 500 tisuća.

