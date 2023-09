Domaća glumica spontano potpuno promijenila imidž: 'Još sam malo u šoku'

Domaća glumica Lana Gojak Bajt (39) odlučila se za malu promjenu i u frizera je otišla sa željom da unese malo promjene u svoj imidž, no nije planirala ovoliku promjenu, ako je siditi po objavi. Naime, glumica je postala plavuša, a uz fotografiju koju je pokazala pratiteljima na društvenim mrežama je napisala:

- Najbolje stvari u životu događaju se neplanirano! Tako sam ja danas prije podneva završila kao plavuša. Još sam malo u šoku - napisala je.

Pratitelji su se zato oduševili promjenom.

"Savršeno", "Super ti stoji", "Pravo osvježenje", "Druga osoba", "Prava transformacija", pisali su joj oduševljeni pratitelji.

Lana, mnogima najpoznatija po ulozi u seriji 'Ne daj se, Nina' u kojoj je igrala glavnu ulogu neugledne Nine, danas izgleda potpuno drukčije. Naime, kako je rekla jednom prilikom, ranije se znala izgladnjivati, pa je nakon toga u noćnim satima brstila hladnjak, a onda je pročitala mnogo knjiga i naučila kombinirati namirnice, te je otkrila koja joj hrana odgovara. U njenom životu se osim izgleda puno toga promijenilo nakon serije, a najvažnija joj je trenutačno uloga majke djevojčici Pini koju obožava.

Lana je Pinu rodila u kolovozu 2021. godine, a tijekom trudnoće dijelila je s pratiteljima svoje brige i strahove. Kako je sve bilo u jeku pandemije koronavirusa, podijelila je s pratiteljima i kako njezin suprug nije smio biti s njom na porodu.

Sada o majčinstvu rado progovara i u svom podcastu "Mame kod Lane".

- Moja najveća i svakodnevna inspiracija, ali i inspiracija za pokretanje podcasta, bila je majčinstvo kao takvo, odnosno moja Pina. Da budem posve iskrena, zadnjih nekoliko godina često sam razmišljala o tome da se počnem baviti još nečim što bi me ispunjavalo, ali nisam nikako mogla dokučiti što bi to točno bilo. Nisam mogla pronaći nešto što bi me suštinski zanimalo. Otkako sam postala majka, neke su mi se stvari u životu iskristalizirale, a ja sam postala hrabrija, odlučnija, sigurnija u sebe pa mi je samim tim lakše izaći iz vlastite comfort zone. Bilo je tu dosta unutarnjeg preispitivanja, razmišljanja, istraživanja, ali na jednom uobičajenom jutarnjem trčanju u Maksimiru, upalila mi se lampica. Zaigralo mi je u trbuhu, odlučila sam pratiti taj osjećaj i od tog trena sam svaki slobodni trenutak usmjerila u stvaranje podcasta "Mame kod Lane". Zahvaljujući podrškama prijateljice i kolegice Anje Matković, divnim suradnicima i suprugu uspjela sam relativno brzo ideju i izrealizirati. - rekla nam je u prošlom intervjuu.

