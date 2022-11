'Djed me se odrekao, a zbog nastupa u Zvijezde pjevaju me nazvao i rekao da prati i da je ponosan'

S 14 godina gledali smo ga u “RTL Zvjezdicama”, sa 17 u “RTL Zvijezdama”, a sada s 21 u HRT-ovu “Zvijezde pjevaju”. Mladom Puljaninu Marcu Cuccurinu glazba je najveći cilj u životu, a jednog dana volio bi se popeti i na eurovizijsku pozornicu. A opet, mnogi ga ne poznaju po pjevačkom talentu, nego po TikTok videima, kulinarskim savjetima, fantastičnom talentu za šminkanje i tome što sa samo 21 godinom gradi kuću s dečkom. Uvijek je bio svoj, ne skrivajući ono što jest i što želi biti, a često ga je to dovodilo u probleme. Od djetinjstva je na meti zlih komentara vršnjaka, ruganja i maltretiranja, ali ne samo vršnjaka. Problemi su mu se događali i unutar obitelji, no danas, kada je situacija potpuno drukčija, o svemu tome hrabro progovara i sve ga to još više gura naprijed.

Već vas pet nedjelja gledamo u emisiji ‘Zvijezde pjevaju’, gdje pokazujete još jedan od svojih talenata. Jeste li očekivali da ćete dogurati do šeste emisije?

Nikad, ni u jedan projekt, ne volim ulaziti s očekivanjima jer očekivanja su nešto što nas može razočarati, onda je najbolje zapravo u show ući hladne glave i prije svega s nekom željom da se zabaviš, pa onda ako te to dovede i do uspjeha, zašto ne? Svakako, prekrasno je vidjeti da smo zakoračili polovicu i, evo, još samo jedna emisija dijeli nas do finala pa sad već naravno da razmišljaš kako bi bilo lijepo doći i do kraja, no o tom potom. Najbitnije je da ne izgubimo tu svoju energiju i zabavu koju imamo na sceni od prve emisije.

S pratiteljima ste nedavno dijelili i kako se oporavljate nakon prehlade. Koliko puta tjedno zapravo vježbate?

Zapravo, problem je bio i to što se vrijeme mijenja i konstantno je vruće-hladno pa to utječe na zdravlje, ne samo moje nego općenito ljudi. Promjena vremena zna biti gadna stvar. Generalno, ja nisam navikao ovoliko pjevati tako da možda i to neko opterećenje ima veze s tim, a vježbamo zapravo cijeli tjedan. Mali je problem što je Mia u Rijeci, a ja sam u Bjelovaru, tako da mi od ponedjeljka do srijede radimo isključivo online. Tako da tu nemamo tolike mogućnosti raditi zajedno kao kad se u četvrtak nađemo uživo. Tako da zapravo pripreme traju cijeli tjedan, ali najintenzivnije je od četvrtka do subote kada je emisija.

Kako se slažete s partnericom Miom? Kakve vam je savjete dala?

Slažemo se odlično i Mia je prije svega dobar prijatelj i onda se to negdje reflektiralo u to da je i dobar mentor i stvarno, da sam mogao birati, ne bih bolje dobio. Imamo prekrasan odnos izvan kamera i svega ovoga, i od četvrtka do nedjelje smo i cimeri i živimo zajedno. Jednostavno smo se povezali kao prijatelji i mislim da je to razlog zašto sve to štima i na sceni. Naravno, puno mi daje savjeta što se tehnike tiče, uči me pjevati prvenstveno iz dijafragme da ne naprežem toliko grlo, zajedno obrađujemo i to kako ćemo odraditi koreografski dio, odnosno ponašanje na sceni, tako da je savjeta napretek, ali je najbitnije da ih znam uvažiti.

Tko bira pjesme i jeste li primijetili kakvi vam žanrovi najviše leže?

Često tu preuzima ulogu i HRT produkcija, ali trudimo se naravno i mi izraziti svoje mišljenje. A sad za žanrove, ja možda mogu reći za sebe jer evo Mia je već profesionalni glazbenik koji se može snaći u svakom žanru dok sa mnom možda nije taj slučaj. Iako sam i sebe iznenadio, ja sam inače netko tko puno sumnja u sebe i uvijek sebi kaže "ne mogu" pa na kraju ispadne suprotno tako da mi možda čak i fali malo vjere u samog sebe. Ali evo, neću reći ono što mi najviše leži nego ono što najviše volim, a to su balade, volim i mjuzikl, a veselio sam se i rocku. Rock je žanr koji je snažan u svakom smislu i totalno uvrnut, drugačiji, pomiče granice, nije u šablonama i rock može opisati mene kao karakter jer ja ne volim uklapanja, šablone ni ništa što je u nekim stereotipima. Volim sve što je malo različito i drugačije.

Mislite li da vam prijašnje iskustvo u pjevanju, glazbi i prisutnošću na sceni daje prednost u showu?

Pa možda nam daje minimalno iskustva. Ali nisam jedina osoba s nekim iskustvom jer i Matea koja pjeva s Bojanom sudjelovala je u The Voiceu tako da glumci često rade na šansonama, mjuziklima.. Zapravo, većina ljudi tamo ima neko glazbeno iskustvo, barem ono minimalno. Na kraju dana, svi imaju talent i sluh pa bih rekao da svatko ima neku svoju prednost. Glumci možda mogu bolje iznositi emocije jer ih u nekom trenutku mogu i odglumiti i to iskoristiti u svoju korist. Možda mi koristi što mi ovo nije prvi put na sceni, kamere mi nisu strane pa ni pjevanje pred kamerama, ali opet neusporedivo s bilo čim što sam dosad radio jer se pjeva uživo, s bendom, iz tjedna u tjedan pjevaš duet, puno je tu stvari o kojima treba misliti.

Što mislite što bi vam majka rekla o vašem ovolikom napretku u showu? Nedavno ste u HRT-ovoj emisiji pokazali koliko ste emotivni po tom pitanju kada ste rekli da biste nju prvo nazvali i pohvalili se ulaskom u show. Je li vam ona najveća motivacija za uspjeh?

Najveća motivacija bila i ostala. Znam da bi iz tjedna u tjedan glasala za mene, bodrila me, vjerojatno na svakom nastupu i plakala od sreće, ona je stvarno iskreno cijenila i voljela Miu, pogotovo nju kao osobu, ali i kako pjeva. Poznavala je i nju tako da mislim da je i mene i Miu s razlogom život sad spojio jer Mia zna moju priču i zato možemo lakše cijelu priču u showu graditi. Ona je bila moj najbolji prijatelj. Mislim, svatko od nas tko je imao mogućnost proživjeti svoje dane s majkom zna da je to najljepša stvar na svijetu i kad ostaneš bez toga, kao da si ostao bez nekog dijela tijela, nikad nije isto. Ali trud i motivacija ne nestaju jer znam da ona gleda i da želi da je učinim ponosnom i želim je učiniti ponosnom i sve nastupe uvijek posvetim njoj jer znam da je najviše na svijetu htjela da se bavim glazbom i uspijem u glazbi.

Jeste li na društvenim mrežama čitali komentare o svojim nastupima?

Čitam komentare i odgovaram redovito na njih i zapravo svima odgovorim koji nam lijepe stvari komentiraju, čak i na konstruktivne kritike odgovaram i stalo mi je do toga što ljudi misle o nama i o tome kako pjevamo jer jednostavno želimo uvažiti i njihovo mišljenje. Ovaj show gleda mnoštvo publike i u cilju ti je da zadovoljiš ono što publika želi gledati jer nije mala stvar da netko želi odvojiti svojih sat i pol vremena subotom navečer za tebe. Tako da cijenim to vrijeme i iz tog razloga čitam.

Je li mali dio vas zadovoljan što ste onima koji su vas u djetinjstvu maltretirali “začepili usta” pojavljivanjem na televiziji, uspjehom na internetu, podrškom brojnih javnih osoba? Pomislite li katkad na to razmišljaju li oni koji su vam se rugali gdje je danas Marco?

Pa to ne gledam na taj način i ne bih rekao da sam nekom “začepio usta”, možda mi je to malo i pregrub izraz, više bih rekao da sam samome sebi dokazao da su snovi koje je mali dječak Marco nekada imao ostvarivi i da se ostvaruju. To više želim okrenuti na to da možda budem inspiracija mladim ljudima koji sanjaju da znaju da je uspjeh zaista moguć, samo je potrebno puno vremena, rada i odricanja kako bi se on ostvario. Ništa ne dolazi preko noći i kad malo bolje razmislim, cijeli sam svoj život podredio ovome i da bi došlo do ovoga. Ništa nije slučajno i samo uz puno rada i truda ovakvo što može doći. Ne razmišljam o tome što drugi koji su mi se rugali misle jer da sam razmišljao i osvrtao se što je to iza što govore o meni, ne bih vidio ono što me čeka ispred. Treba gledati ispred sebe, a loše stvari, loše emocije i negativne stvari treba ostaviti iza kako bi imao mogućnost ići naprijed i ostvariti uspjeh.

Znamo da su vam ‘spuštali’ zbog seksualne orijentacije, katkad i izgleda, ali jesu li vam ikada dirali u pjevanje?

Kako da kažem, čime god se krenete u životu baviti, uvijek će biti ljudi koji će vas podržati i onih koji neće, pa se to, naravno, referiralo i na pjevanje. Smatram, a i svi to znamo, da se nikome neće svidjeti isto i nismo se rodili svi da se svima svidimo, niti je generalno moguće da se svima sviđa tvoj rad i uvijek će se naći netko kome tvoj način rada neće odgovarati, bio to način pjevanja, izgovor, ton govora, tisuću i jedna mogućnost je zašto se nekome ne bih mogao svidjeti, ali opet ponavljam, nije ni važno jer je važno da na svojim talentima radite i razvijate ih. Opet gledam da se nije dovoljno roditi s nekim talentom jer treba na njemu raditi cijeli život kako bi mogao biti uspješan.

Jesu li vas ikada toliko duboko povrijedili da pomislite na odustajanje od sna glazbenika?

Pa nikad neću odustati od snova da postanem glazbenik jer imam puno ciljeva u životu i, kao što kažem, svi članovi moje obitelji najviše od svega voljeli bi da uspijem kao pjevač, od mog djeda, koji nije razgovarao sa mnom, odrekao me se, a sad me zbog mog pojavljivanja u “Zvijezde pjevaju” nazvao i rekao da prati, da gleda i da je ponosan i nema ljepšeg osjećaja od toga da sam svog djeda učinio ponosnim. Zaista ne mislim odustati od nečega za što ovako gorim i želim i nadam se da ću to i drugima dokazati jer bih volio puno toga, od pisanja svojih pjesama do albuma, do toga da jednostavno radim na sebi i upišem opet i glazbenu školu, a možda jednog dana i osjetim čari pozornice na Dori, možda i na Euroviziji ako Bog da i ako se nađem na pravome mjestu u pravom trenutku i ako moj talent bude viđen.

