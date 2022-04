Dino Jelusić objavio fotografiju s probe Whitesnakea: 'Legende, dva najbolja svjetska rock vokala napokon skupa'

Pjevač Dino Jelusić u Los Angelesu je odradio prvi probu s grupom Whitesnake gdje se pripremaju za turneju. Zagrebački glazbenik bendu se pridružio na poziv Davida Coverdale, a uskoro će u društvu Whitesnakea proslaviti 30. rođendan.

Dino je sada na društvenim mrežama podijelio fotografiju na kojoj je pozirao s Coverdaleom i oduševio brojne obožavatelje.

''Rock on'', ''Legende'', ''Bravo'', ''Dva najbolja svjetska rock vokala napokon skupa'', ''To je to'', ''San snova'', ''Samo s legendama postaješ legenda'', ''Najbolji pjevači'', ''Genijalno'', pisali su pratitelji.

Podsjetimo, krajem srpnja prošle godine legendarna britanska grupa Whitesnake, čiji su članovi među najpoznatijim rokerima u povijesti, objavila je na svojim stranicama kako je Dino njihov novi član.

– Apsolutno sam oduševljen što mogu pozdraviti dolazak u grupu iznimno talentiranog Dine Jelusića. Pratimo ga još otkad smo prije dvije godine zajedno svirali u Zagrebu. Jako će vam se svidjeti – izjavio je David Coverdale, frontmen grupe Whitesnake.

Jelusić je na koncertu na Šalati tada nastupio sa svojim bendom Animal Drive kao predgrupa Whitesnakeu, kada mu je David pružio ruku i rekao ''Great seat, mate', a dvije godine kasnije uslijedio je poziv.

Inače, turneja legendarnih britanskih rokera počinje u svibnju u Dublinu, a nastavlja se u Newcastleu, Manchesteru, Londonu, Kopenhagenu, Helsinkiju, Stockholmu, Pragu, Cartageni, Milanu, Budimpešti, Beogradu, Skopju, Beču i drugim gradovima među kojima je i Zagreb.

