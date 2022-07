Diana Krall u Lisinskom bila je neusporedivo bolja nego u Ciboni pred 13 godina

Diana Krall i prateći trio u utorak navečer održali su izvrstan koncert u skoro rasprodanoj dvorani Vatroslav Lisinski. Nije čudno da ju je došlo vidjeti oko 1700 ljudi, jer Diana Krall jedna je od najpopularnijih, ali i najboljih predstavnica vokalnog klavirskog jazza. Prije 13 godina napunila je i zagrebačku dvoranu Cibone, no, spram tog nastupa koji je nesumnjivo potvrdio veliku popularnost i kod nas, ugođaj, zvuk, a i same izvedbe na pozornici u dvorani Lisinski bile su u neusporedivo primjerenijem ambijentu.

Naravno, jer baš je koncertna dvorana pravo mjesto za ovakve programe u kojima se suptilna svirka sjajne dinamike pratećeg trija (kontrabas, bubanj, gitara) u 100 minuta i 15 pjesama isprepletala sa senzualnim vokalima Diane Krall i zvukom klavira, dok je koncentrirana publika u izvrsnim uvjetima mogla čuti i shvatiti svaki ton i nagraditi ga pljeskom. Na samom početku sa "Where or When" Krallova je čak i prekinula pjesmu, zagrcnula se i izjavila da je previše uzbuđena, te s krenula ispočetka, što se ne događa često, ali je uz pljesak publike bio znak da nije stigla na autopilotu, nego da ćemo čuti ne samo svirački vrhunski, nego i emotivno unesen koncert.

I bio je, s punim, saftnim zvukom majstorskog tria koji detalje swingerskog jazza i otkrivalačkih balada ima u malom prstu, te glavnom zvijezdom koja s godinama iskustva samo dobiva na uvjerljivosti i posvaja repertoar vokalnog jazza na sve osobniji način. Nastup Diane Krall bio je u rangu najboljeg što smo od usporedive glazbe čuli i vidjeli na pozornicama kod nas. Klasici Peggy Lee ("I Don't Know about You"), Jimmyja Dorseya ("All or Nothing at All"), Nat King Colea ("You Call It Madness (But I Call It Love)") stalno su u njenom repertoaru, ali najposebniji trenutak koncerta bila je razoružavajuća solistička izvedba "A Case Of You" Joni Mitchell u kojoj je Kralova vrhunski posvojila pjesmu jedne od najznačajnijih kantautorica u povijesti.

Proslijedila ih je s "Boulevard of Broken Dreams" i Gershwinovom "I Was Doing All Right", zbog čega je sve skupa djelovalo kao da slušate soundtrack iz nekog filma Woodyja Allena. Možda najbolje, nije ovo bio zabavni smooth ili pop-jazz, nego korijenski, suptilniji i vrhunski odsviran koncert "zadimljenog", proživljenog jazza na tragu nekadašnjih podviga pionira žanra.

"Quiet Nights" Antonia Carlosa Jobima pedantno je rekreirala ugođaj bossa nove i još jednom pokazala sjajnu dinamiku tria koji se skupa s Krallovom na klaviru povremeno znao stišati da ste mogli čuti (tihi) aircondition na stropu Lisinskog, a kad je bilo potrebno taman koliko treba dozirati solo dionice, dinamički glasnije proboje i izvesti program na vrhunskoj, arhivski upućenoj razini.

Diana Krall za kraj službenog dijela koncerta ostavila je višeminutnu "Cheek to Cheek" Irvinga Berlina u kojoj je trio opet pokazao majstorstvo međusobne sviračke "interpolacije". Još jedna Berlinova, intimistička "How Deep Is the Ocean" otvorila je bis, da bi koncert završio sa "I Just Found About Love". Inače Diana Krall te posljednje dvije pjesme na koncertima izvodi u obrnutom rasporedu, ali te je večeri u Lisnskom pronađen još bolji omjer. Sve skupa vidjeli smo najbolje izdanje Diane Krall koja s vremenom još više pojačava atribute vrhunske jazz primadone.

