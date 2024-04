Danijela iz 'Braka na prvu' iskreno o svađama s Alanom te kako je zaiskrilo između nje i jednog kandidata

Sociološki eksperiment "Brak na prvu" polako se bliži kraju i kroz ovaj show neki parovi su se zbližili i pronašli zajednički jezik, dok god nekih parova se dinamika odnosa mijenja iz dana u dan kao što je to kod Danijele i Alana. U sinoć prikazanoj emisiji "Brak na prvu" Danijela je pričala da je medeni mjesec doživljavala kao pružanje prilike Alanu. „Da je to stvaran život, već prvu večer razgovor između Alana i mene ne bi se nastavio jer bih zaključila da nemamo o čemu razgovarati“, iskreno je rekla i dodala da joj je drago što je ipak ostala jer joj se već sutradan učinio kao dobar čovjek.

Alan se također slaže da im je na medenom mjesecu bilo super, ali da je sve krenulo nizbrdo kad ju je probao poljubiti, a ona se izmaknula, čega se Danijela nije sjećala. Nastavio je pričati kako mu smeta njezin prevelik fokus na psa jer je sad on došao u drugi plan, što je ostalim kandidatima bilo suludo. Danijeli je sve krenulo nizbrdo kada je Alan počeo lagati i izmišljati scenarije koji se nisu dogodili. „To je postalo ozbiljno izmišljanje, koje je kasnije prešlo u gledam te u oči i lažem“, objasnila je dok su ostale djevojke komentirale da se udvarao svima. Oboje su napisali da ostaju.

Ovaj par ima uspona i padova u svom odnosi i često se porječkaju, a posljednja je svađa izbila kada je Danijela htjela saznati zašto je Alen lagao da je vrištala na njega. Danijela je za 24 sata otkrila što se točno dogodilo, a priznala je i da je između nje i jednog kandidata zaiskrilo. - Alan i ja ne živimo život po istim pravilima. Alan voli pričati duge i apstraktne priče bez pravila i granica - rekla je Danijela. Alen je rekao kako je Danijela vrištala na njega, a kasnije je to porekao i objasnio kako je on to doživio na taj način i svoju reality suprugu je opisao kao glumicu.

- Najviše me smeta što se Alan ne potrudi kad laže, gluma je moj veliki antitalent - rekla je Danijela. Na zajedničkoj večeri s ostalim kandidatima Alan je koketirao s drugim kandidatkinjama, a na tu situaciju Danijela ovako gleda: - Djeluje mi kao da Alan misli da je dio nekog drugog showa kao npr. 'Mijenjam ženu' ili neke razuzdane verzije 'Gospodina Savršenog'. Ovom prilikom komentirala je i Alenovu izjavu kako je na toj večeri postojala kemija između Danijele i Filipa, a Danijela je sada to i potvrdila. - Alan govori istinu, ima iskrica između mene i Filipa - rekla je.

