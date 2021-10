Cigla je morao sam oprati veš pa pomiješao crnu i bijelu odjeću: 'Kristina je prestala raditi kućanske poslove'

Danas će naši parovi u 'Braku na prvu' ići na drugu zajedničku večeru, kada će ponovno sa svima podijeliti sve što se događalo proteklih dana, no još ne znaju da se eksperimentu pridružio još jedan par, piše RTL.

Kod Gordane i Bernarda protječe već standardno jutro - Bernard je otišao u kafić na kavu dok je Goga uživala u tišini, a kad se vratio, pričali su o tome što će odjenuti za večeru. „On meni ne da ni da mu robu operem, a zbilja mi to nije problem. On to voli sam, čovjek živi sam cijeli život“, hvalila je Bernardove navike Goga. Potom su razgovarati o aktualnoj temi - Kristini i Tomislavu. „Oni ništa nemaju. Kaže ona meni, ti s njim barem možeš komunicirati - i ja bih da to imam, ali nemam, tako da mi ju je baš žao“, komentirala je Goga.

A kod Kristine i Tomislava i dalje vlada napeta atmosfera. Kristina je sebi skuhala kavu, a Tomislav je bio iznenađen što nije i njemu. „Jako je otresita, stječem dojam da se ljuti na mene zato što nije dobila feedback od mene koji je očekivala“, rekao je i naglasio Kristini da će joj vratiti za takvo ponašanje prema njemu. „U samim počecima radila je ono što smatram da je u redu, neki bračni suživot - prala je veš, usisavala stan..., no unazad nekih pet, šest dana, prestala je to raditi iz nekog revolta pa sam bio prisiljen ući u kupaonu i sam pronaći način kako da si operem veš“, rekao je Cigla, a kad je vidjela da je pomiješao crni i bijeli veš, rekla je: „A izjavio je da muškarci mogu bez žena, a iz priloženog vidimo da ne može.“ Da bi situacija bila još gora, Kristini je bio rođendan, no njezin joj suprug nije čestitao.

