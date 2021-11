Chef Damir: 'Drago mi je sam odabrao ženski tim prije nego što je Melkior postao 'gospodin fatalni'

Mislim da sam najblaži član žirija, možda je razlog tome što sam najstariji. Izuzetno mi je drago što sam odabrao isključivo ženski tim, htio sam dokazati da su žene u poslu prisutne i da ne bi trebala postojati podjela na muške i ženske poslove, a i mislim da, ako bude nove sezone, neću imati priliku ponovno odabrati ženski tim s obzirom na to da je Melkior postao gospodin ‘fatalni’ – otkrio nam je chef Damir Tomljanović (45), treći član žirija popularnoga natjecateljskog showa Nove TV ‘Materchef’.

Otkrio nam je kako se snašao u novoj ulozi i pred kamera, ali i da svoje kolege iz žirija, mladog chefa Stjepana Vukadina i Melkiora Bašića ne bi mijenjao nizašto.

– Snimanja su bila stvarno odlična, moram priznati da je na početku, barem kod mene, bila prisutna trema s obzirom na to da je to za nas bila nova i nepoznata situacija, ali ubrzo se sve posložilo zahvaljujući odličnom timu koji radi na projektu.

– Nas smo se trojica nazvala ‘šljakerima’ jer smo došli iz iste struke koju volimo, a to želimo pokazati i natjecateljima u showu koji su došli promijeniti svoj život u nadi da će izaći s novim iskustvom i započeti nešto svoje – rekao nam je Damir, koji je kuhanje zavolio još u djetinjstvu u Novom Vinodolskom u kojem je odrastao, a osim uspješne karijere koju je gradio u domaćim i inozemnim restoranima i hotelima, danas je uspješan profesor na jednome zagrebačkom učilištu te vodi svoju konzalting tvrtku.

– Kuhanje je moja ljubav još iz djetinjstva. U devedesetima nije bilo baš pretjeranih mogućnosti u Hrvatskoj, a ekipa koja je odrastala sa mnom u Novom Vinodolskom trebala je kuhara i tu sam uskočio ja. Kuhari obično uvijek dobro prođu na zabavama, pa sam ljubav prema kuhanju koja je došla iz obitelji i sredine u kojoj sam odrastao nastavio razvijati u pozitivnom smjeru.

Prije četiri godine Damir je otvorio je tvrtku za konzalting, a kao glavnu inspiraciju da krene u tom smjeru istaknuo je mlade ljude koji hranu sve više počinju shvaćati kao ‘način života’.

– Mlade ljude sve više zanima drukčiji način poslovanja. Volim slušati mlade ljude i njihove ideje, zbog njih se Hrvatska mijenja, a ovim poslom mogu dati priliku upravo njima da razviju svoje karijere i ostvare svoje želje – kaže Damir, koji ima i savjet za sve mlade ljude koji žele uspjeti u svijetu kulinarstva.

– Teško je biti kuhar, to je odlično zanimanje, ali samo ako želite ozbiljno raditi. Za uspjeh je potrebno 90 posto upornosti i 10 posto talenta. Pamet u glavu i sve se može, a najbolji savjet koji sam dobio jest: ‘Pazi što želiš, možda ti se ostvari.’ Kada dobijete ponudu za posao, jednostavno pristanete i odete u svijet. Ja mogu reći da sada živim svoj peti život nakon ‘Masterchefa’, svaki dio je donio nešto dobro i nešto loše, a ono najbitnije jest životno iskustvo koje je neprocjenjivo. A upravo je to ono što ‘Masterchef’ donosi natjecateljima.

Od početka nove sezone ‘Masterchefa’ svi kandidati, ali i članovi žirija, uživaju veliku pozornost gledatelja, ali i medija pa nas je naravno zanimalo kako se Damir nosi s popularnošću.

– Nema tu neke popularnosti. Ljudi mi znaju prići na cesti, ali ne bih to nazvao slavom. ‘Masterchef’ je odličan projekt, a najveća je vrijednost, smatram, to što sam upoznao nove ljude i što ću ih zahvaljujući toj ‘slavi’ upoznati još. Melkior, Stjepan i ja ostali smo čvrsto na zemlji, nismo mi nikakvi celebritiji, a Masterchef nije priča o nama trojici. Mi smo tamo radi natjecatelja, a na nama je da im pomognemo da postanu najbolji. Posao chefa podrazumijeva puno znoja, napora i nestalno radno vrijeme pa nas je zanimalo čime se Damir bavi kada mu poslovne obveze to dopuste.

– Život chefa organizirana je noćna mora. Nakon razdoblja rada i neuredna života na red dolazi spavanje, ali prije toga će vas zasigurno uloviti neka upala mišića ili bolest. Nakon spavanja dolazi period punjenja baterija, imate osjećaj kao da ste pušteni iz zatvora. Tada počinje zabava, odlazak u prirodu, putovanja i naravno druženje s obitelji i prijateljima. I onda opet sve ispočetka, to je taj krug.

Na pitanje koja mu je omiljena kuhinja, spremno odgovora: ‘Mediteranska.’ A na pitanje što najviše voli jesti, kratko odgovara: ‘Sve!’ – Kratko i jasno, volim jesti sve. U restorane idem rijetko zbog posla, ali kada si to priuštim, onda mi to bude doživljaj i edukacija. Sretan sam kao malo dijete, onda sam u svom svemiru. Sjedim, jedem i jako sam loše društvo, postanem odsutan i uživam u hrani jer hrana je doživljaj, hrana stvara uspomene.

Budući da je radio u brojnim inozemnim gradovima, zanimalo nas je koji mu je grad najdraži, a iako se radi o jednoj europskoj destinaciji, planovi za mirovinu ipak su mu malo drukčiji.– Moj je grad definitivno Berlin. Tamo sam upoznao jako zanimljive ljude i uvijek se rado vraćam tamo. Zapravo jako volim putovanja i upoznavanje novih ljudi, to mi daje energiju i inspirira me – otkrio je Damir pa spremno opisao svoju ideju o mirovini.

– Želim imati tovara, rakuna (ne pitajte zašto), psa ili dva, zeca da ga rakun ganja i kokoši; ako ništa, uvijek ću imam svježih jaja i nešto za jelo. Želim imati nekoliko životinja i mir. I stvarno želim da mi dijete ne ode živjeti van pa da ga ne vidim po nekoliko godina. Ako se to i dogodi, spreman sam se odreći svega da ono malo što mi je ostalo provedem s kćeri. To je misao koja me vodi i u poslu, a sada me čekaju novi projekti kojima se jako veselim.

