Burne reakcije nakon polufinala: 'Sergeju je mjesto u finalu, bez njega nije zanimljivo'

Iduće subote u finalu The Voicea Hrvatska gledat ćemo Anu Širić, Luku Novokmeta, Jakova Peruška i Martina Kosoveca. Zahvaljujući glasovima publike ovaj četverac se plasirao do kraja showa oko kojeg se reakcije nakon svake epizode ne stišavaju.

Publika je na društvenim mrežama, točnije na Instagram profilu The Voicea ostavljala razne komentare, a ono što je svakako uočljivo jest nezadovoljstvo što su iz natjecanja ispali pojedini kandidati. – „Sergej i Toni su trebali ići dalje jer oni imaju ono nešto, nikakav Jakov i Luka, takvih ima koliko hoćeš…“, „Svi su izvrsni, nadam se da ćemo i dalje uživati u njihovim glazbenim izvedbama. Ali Martin, jednom u sto godina se ovakav glas rađa, za mene je on pobjednik još od audicije“, „Sergej je trebao i morao biti u finalu“, „Novi pobjednik je Martin, dečko je čudo“, „Sergeju je mjesto u finalu“; „“Bez Sergeja o čemu dalje imamo pričati“, „Martin i Jakov trka za pobjedu. Nenormalno mi je drago zbog Jakova jer je uz Tonija bio od starta i ostao moj favorit iz Dininog tima. Isto tako Luka zasluženo gdje i je. Bravo svima“, „Bez Sergeja mi više nije zanimljivo. Šteta takav glas, karizma, izgleda… On ima sve da bude The Voice. U finalu ostali puno lošiji od Sergeja“,

„Martin i Jakov u finalu, bravo“, „Jedan savjet za iduću sezonu, ne dajte da publika odlučuje tko će biti pobjednik! Sergej je ispao ja nemam riječi, pa mali ima sve i glas i ono nešto“, „Svi su super, ali Martin je definitivno najbolji. Dečko je hrvatski Sinatra, koja lakoća pjevanja… Fascinantan je“, „Novi pobjednik je Martin“, „“Sergeju je isto mjesto tu“ – samo su neki od komentara publike na društvenoj mreži Instagram iz kojih se da zaključiti kako mnogima nije jasno kako je natjecatelj Sergej Božić mogao napustiti natjecanje, a mnogi upravo to smatraju nepravednim.

Ipak, dok jedni smatraju kako je Sergeju mjesto u finalu, drugi su već sada Martina Kosoveca prozvali novim The Voiceom i tako ga ispred svih vinuli u pobjedu. Ostaje nam vidjeti tko će sljedeće subote – 27. siječnja odnijeti pobjedu u ovom popularnom glazbenom showu.

