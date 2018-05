Burne reakcije nakon eliminacija: plač, bijes i protest

Nakon što su kandidati malo bolje upoznali djevojke, neke više, a neke manje – vrijeme je da odluče koju djevojku će poslati kući.

Kako bi im odluka bila čim lakša, imali su još jedan dan za provesti u kvalitetnom druženju s djevojkama. Dok su neki kandidati stvari prepustili majci, neki su odlučili osmisliti zanimljivo druženje koje bi im pomoglo u odluci koju djevojku izbaciti. Tako je Igor organizirao natjecanje u kuhanju te iz showa izbacio Mariu Rosu, Elvis je poslao mamu na druženje s djevojkama, pa odlučio kako želi da show napusti Nikolina, Adnan je eliminirao Mariu Ninu, a kod Marka se odvila prava drama – iz showa izbacio Ivanu, a odlaskom zaprijetila i njezina najbolja prijateljica Marija.

Marko Sandalić odlučio je izdvojiti Martinu kako bi vidio neka njezina razmišljanja te ju je odveo na izlet u Samobor. Marko joj je priznao da mu se čini dosta drugačija od ostalih djevojaka, na što je Martina imala spreman odgovor: „Ne znam što me čini drugačijom, ali rekla bih da iskačem iz te skupine hostesa.“ Nakon šetnje, Marko i Martina otišli su na kremšnite, a razgovor Martinu nije odveć fascinirao. „Svaka tema koju započnemo, uvijek završava s nekom poslovnom usporedbom. Dejtovi s tobom mi izgledaju kao poslovni sastanci!“ poručila mu je i zaključila: „To njegovo stalno spominjanje posla i tema gdje uvijek isprepliće posao s ljubavi u jednom trenutku postaje iritantno!“

Marko nije bio oduševljen Martininom nezainteresiranošću za njegov posao, a događaj koji je uslijedio na eliminacijama, svakako ga je šokirao. „Cijeli tvoj životni koncept bi trebalo promijeniti, a ti to shvati kako hoćeš. Danas odlaziš ti. Jako si mi draga.“ kazao je Ivani te ju poslao kući. No, Ivanina eliminacija, za Mariju je značila da show napušta i ona. „Nemam komentara. S ovom odlukom mislim da gubiš još jednu. Idem s Ivanom. Ako ide ona, idem i ja, nema šanse!“ poručila je Maria i krenula za svojom prijateljicom. „Ne znam koji je razlog što sam izbačena. Drago mi je radi toga jer mi se ne da više sudjelovati u ovom showu i htjela bih ići kući.“, izjavila je Ivana po završetku eliminacija, a hoće li njezino ispadanje iz showa, značiti i odlazak i njezine najbolje prijateljice, ili će se Maria možda predomisliti i vratiti, ostaje nam tek za doznati!

Mama Marica smislila je vrlo konkretan plan kako istražiti koja djevojka je dostojna njezinog mezimca. Stoga su ona i sin Igor pripremili poprilično zanimljiv izazov za djevojke – morale su pokazati koliko dobro kuhaju. „Igor nas je sad malo iznenadio s ovim da bi trebali kuhati. Mislim da je bolje bilo da smo nekud na ćevape otišli, popili koju pivu i to je to.“, nezadovoljna je bila Hanny, dok je Višnja kazala da nema straha jer je u kuhinji jako hrabra. Kako bi izazov bio čim zanimljiviji, Igor ih je podijelio u dva tima, a svaka djevojka kuhala je zasebno.

„Najveći će vam biti uspjeh ako ovo radite s ljubavlju, kao za svog budućeg supruga.“ poručila im je mama Marica prije izazova. Prvo jelo koje je stručni žiri, sastavljen od mame i sina, kušao donijela je Maria Rosa. Dok je Igoru jelo bilo "nedorečeno sa začinima", mama Marica je komentirala: „Maria Rosa je krenula u dobrom smjeru, sad da li od straha, da li od neznanja što ne kuha, servirala je polusirovo jelo.“ Višnji je Igor savjetovao da bi bilo bolje da nije stavljala kopar, a Marica joj je poručila: „Ajde, pojeli bi radi zdravlja.“ Prema riječima stručnog žirija, Josipa je servirala jako ukusno jelo, što je i nju samu iznenadilo. „Iskreno sam jako šokirana, ali potrudila sam se da to ispadne onako kako najbolje znam. Ako sam ovako dobra u kuhanju, ne znam što bi se reklo za seks.“, zaključila je Josipa.

Kulinarski zadatak, Renata je shvatila poprilično ozbiljno te odlučila fascinirati svekrvu jelom kako bi se pomirile. No, tijekom kuhanja dogodila joj se mala ozljeda, pa je Igor odmah priskočio s flasterom. „Vidi se da je brižan i mislim da bi se on dobro mogao brinuti za mene.“ komentirala je Renata čije se jelo svidjelo žiriju. „Sada kad sam vidjela što pali kod svekrve, sad sam sto posto sigurna da ću ići dalje!“ dodala je. Ukusno jelo skuhala je i Hanny, a što pali kod svekrve, naučila je i Loredana čijim je jelom žiri također bio zadovoljan, dok je mama Marica primijetila da je odabirom jela možda više htjela ugoditi njoj, nego Igoru. „Sada je pokazala da je super, simpatična, baš mi je jednostavno postala super svekrva.“ zaključila je Loredana.

Nakon što su mama Marica i Igor kušali sva jela, donijeli su odluku da je druga ekipa koju su činile Loredana, Renata i Hanny, bila bolja. „Ljubav ide kroz želudac. Nije da je to sad nešto krucijalno, ali to je sastavni dio veze.“ dodao je Igor. Nakon vatrene kuhinje, uslijedile su eliminacije, a Igor je, teška srca, odlučio da je Maria Rosa ta koja napušta show.

Foto: Nova TV

„Jednostavno nije bilo nikakve komunikacije između nas. Nisi ništa pogriješila, divna si osoba, stvarno mi je žao.“ kazao joj je Igor, a njegova odluka najmanje se svidjela mami koja ga je upitala zašto nije Renatu eliminirao. „Iz vrlo jasnog razloga, samo tebi u inat!“, odgovorio joj je. Maria Rosa napustila je show te po odlasku zaključila: „Ovo dokazuje da muškarci biraju žene koje znaju kuhati, ali ne i misliti!“



Jutro za Adnana i Mamu Merimu počelo je poprilično burno. Adnan se dogovorio s djevojkama za jutarnju kavu, a po dolasku ga je dočekala jezikova juha. Naime, večer prije bili su u noćnom provodu, a djevojkama je zasmetalo što su se nakon nekog vremena Adnan i Tea izdvojili. „Malo je glupo jučer to ispalo.“, rekla je Lea, a Tamara je dodala: „To me malo izbacilo iz takta. Adnan i Tea su došli iza nas nekih 2-3 sata, zmrdana šminka, zmrdana kosa. Ne znam ja što je tu bilo, a ne želim ni ulaziti. Mislim da nam je svima bilo jasno.“ Da je poprilično ljuta zbog toga, Tamara se nije ustručavala kazati: „Navikla sam da pažnja bude usmjerena prema meni. Sad me to užasno smeta, ne volim konkurenciju i ja ću se pobrinuti da to pobijem!“

Dok su Adnana djevojke rešetale pitanjima gdje je nestao s Teom, mamu Merimu posjetila je voditeljica Irina kako bi joj uručila anonimno pismo u kojemu piše da se djevojka Maja prije bavila striptizom. Za razliku od mame koja je bila poprilično potresena, Adnana to pismo nije pokolebalo. „Meni je ona ok cura. Ne brini se ti za to.“, poručio je Adnan mami. Ipak, odlučio je odgovor potražiti i kod Maje koja je u svoju obranu kazala: „Ne vidim gdje je tu problem. To je posao kao i svaki drugi. U mojoj sredini to najnormalnije shvaćaju, ali u ovako drugim društvima koji nisu alternativni imaju svakakav pogled na to. Meni je to primitivno.“ Iako je mama Merima očekivala da će Adnan eliminirati Maju, on se ipak odlučio za Mariu Ninu. „Dominanta, puna sebe, želi uvijek doći do cilja prva, a to ne prolazi. Ona sebe gleda kao visokog, a nas ostale kao niže.“, objasnio je Adnan svoju odluku, a Mariji Nini eliminacija iz showa je teško pala pa mu je pred svima poručila: „Mislim da si se gadno prevario, što ćeš vjerojatno vidjeti tek kad odem.“

Na dan eliminacija mama Elanoris odlučila se još malo podružiti s djevojkama kako bi znala svom sinu udijeli čim bolji savjet prilikom odluke o izbacivanju još jedne djevojke iz showa. Jutro je započela zajedničkim doručkom s djevojkama, a potom je otišla u Stankin frizerski salon na frizuru. „Cure su prva liga, mislim da nam neće biti lako za izbacivanje.“, neodlučna je bila mama, no priznala je kako joj se jedna djevojka ističe od svih: „Tihana je jako slična meni. Ja sam isto tako bila živa, voljela sam eksperimentirati. Tihana je ta koja paše nama u obitelj.“

Dok je Mia strahovala da upravo nju Elvis ne izbaci iz showa iz razloga što nije dobro napravila klaunovsku točku, Doris je bila uvjerena da se nikako ne može naći na Elvisovoj listi za izbacivanje. „Nije još upoznao pravu jer ne znamo se baš dobro. Ali mislim da bih ja bila prava žena za njega.“, uvjerena je Doris. Eliminacije je Elvis želio učiniti čim opuštenijima, pa ih je osmislio tako da svakoj djevojci koja nastavlja avanturu da jedan predmet koji je karakterističan za kampiranje. Od svih djevojaka jedino Nikolina nije ništa dobila, što je značilo da je za nju avantura završila. „Žao mi je što ne nastavljam dalje jer bih se voljela više družiti s Elvisom i curama.“, izjavila je Nikolina u suzama, a jednako teško bilo je i Elvisu: „Ja se osjećam krivim u svakom pogledu, u svakom zagrljaju. Kao da joj govorim nisi dovoljno dobra.“