Bruno upoznao go - go plesačicu: Meni kod kuće može plesati, ali drugima ne

Nakon što su gledatelji upoznali prva dva kandidata koji kreću avanturu svog života, u prethodnoj epizodi imali su priliku upoznati i druga dva natjecatelja showa 'Ženim sina?'

Bruno Filipović, mladi je Slavonac, ekonomist po struci koji će svoju bolju polovicu pokušati pronaći uz pomoć oba roditelja. „Roditeljski savjet je da paziš s kim imaš posla. Obrati pažnju na vjeru, nacionalnost, ali ne mora to biti presudan faktor.“ poručio mu je tata Mile te na kraju zaključio: „Moj sine, što te čeka, ne bih ti bio u koži!“ Prva djevojka koja je došla na spoj oduševila je Bruna, a najviše mu se svidjelo to što trenira nogomet. „Zgodna cura. Vidim nas zajedno u kauču da gledamo tekmu. Definitivno je Ana lijep paketić!“, komentirao je Bruno. Tata Mile zaključio je kako u Ani vidi potencijala za buduću snahu, a mama Brigita kako je djevojka koja bi se sviđala njezinom sinu. Nakon Ane, u sobu za spojeve ušetala je djevojka Petra koja je ostavila poprilično upečatljiv dojam na obitelj Filipović.

„Meni prvo izgled ništa, a kad je počela onako glasno pričati i nametati se, rekao sam si, mili Bože šta je ovo!?“ kazao je tata, dok se Bruno složio kako ima jak gard. Petra je otkrila kako je već tri puta bila zaručena te kako je navikla uvijek biti u nekakvoj vezi. Na pitanje tate Mile da li je trenutno u vezi, Petra je odgovorila: „Nije da nemam ništa, ali nije nešto što bi se moglo nazvati vezom.“ te ostavila tročlanu obitelj u čudu.

Foto: Nova TV

„Nema ni pristojno ponašanje, ona je u nekom drugom svijetu. Ja to svom djetetu ne bih poželio.“ zaključio je tata. Sljedeća djevojka koja je došla na spoj također nije ostavila najbolji dojam kod Bruna i roditelja, a najviše im je zasmetao njezin posao go-go plesačice u klubovima. „Meni kod kuće može plesati od jutra do mraka, drugima ne može.“ odrješito je rekao Bruno, a mama je dodala: „Kod mene kod kuće vrtjeti u kavezu ne može, ali vidim da je Bruno zainteresiran da ju upozna kao osobu.“ Djevojku Martinu Bruno je opisao kao 'melem', a iskrice među njima osjetila je i Martina. „Ne znam jesam li se zaljubila na prvom spoju, ali mislim da je bilo nešto. Vidjet ćemo kroz vrijeme“ izjavila je Martina, a i tata je komentirao kako je primijetio da je Brunu srce počelo drugačije lupati.

Kada je došlo vrijeme eliminacija, Bruno je odavao dojam kako mu ni malo nije lako poslati nekoga kući. Iako se dvoumio između dvije djevojke, Marcele i Petre, na kraju je odlučio kako je Petra ta koja prva napušta show. „Njegova žena treba valjda biti doma, biti s njegovom mamom, da su svi pod istim krovom, da mu kuha. čisti, pere.“, kazala je Petra i dodala: „Navikla u životu da me rijetko tko od muških osoba može pratiti. Mislim da on još ne zna što je život, mama sve drži pod koncima, reklo bi se da je slabić.“

Foto: Nova TV

Posljednji kandidat showa 'Ženim sina?', Matej Mlađenović dolazi iz Velike Gorice, a u potragu za onom pravom kreće s mamom Ljiljanom. „Zbog načina života vjerojatno privlačim žene koje nisu za mene. Ne mogu pronaći pravu žensku osobu s kojom bi mogao provesti život.“ priznao je Matej koji je vlasnik noćnog kluba, dok njegova majka polaže velike nade da će se Matej uskoro skrasiti. „Mislim da je Matej spreman za izazov koji se zove ljubav.“ kazala je. Na spojevima s djevojkama bilo je poprilično zanimljivo, premda je za nekolicinu djevojaka ustvrdio kako nisu profili djevojaka kojima je okružen te koje mu se sviđaju. Djevojka Maja nije se libila postaviti mu pitanja, a posebno ga je iznenadilo pitanje bi li mu veza na daljinu predstavljala problem obzirom da ona radi sezone.

„Prekrasno izgleda, malo su proradili leptirići u trbuhu, vidjela sam da je marljiv čovjek i da se isplati truditi oko njega“, kazala je Maja nakon spoja. Natjecateljica Ivana ostavila je dojam plašljive djevojke, a da je pod tremom primijetio je i Matej, no kada je ušetala Karla, Matej je ostao bez teksta. „Napokon jedna zgodna! Privukla me sa svojim atributima. Lijepa je cura!“ komentirao je uzbuđeno Matej te na kraju zaključio kako je malo glasna. Na eliminacijama Matej je odlučio kući poslati Martinu, no uto se dogodio preokret te je Ivana sama zatražila da eliminira nju. „Matej oprosti, ali mislim da nismo kliknuli i napustila bih show!“ šokirala je sve Ivana te dodala:

„Osjećam olakšanje i bolje napustiti show odmah na početku, nego čekati kasnije.“ Nakon što su gledatelji upoznali sve kandidate, a četvorica neženja odabrala po 7 djevojaka, avantura može početi. Hoće li drugi susret promijeniti sliku koju su dobili na upoznavanju, kome će leptirići zalepršati, a kome će pasti mrak na oči, ne propustite doznati već u idućoj epizodi showa 'Ženim sina?'