Briljantna igra Dražena iz Šibenika! Netočno odgovorio na jedno pitanje, a kući odnio pet tisuća eura

Nastavnik stručnih predmeta u Tehničkoj školi u Šibeniku, Dražan Budiša, prije nego li je odustao na posljednjem pitanju, samo je na jedno odgovorio netočno. Međutim, potrošio je sve jokere i prijetila mu je opasnost da u slučaju netočnog odgovora na posljednjem pitanju padne na 1.000 eura. Stoga, kada je vidio pitanje, odmah je odlučio: „Neću odgovoriti na ovo pitanje.“

Pitanje zbog kojeg je kući otišao s 5.000 umjesto 15.000 eura bilo je: Tko je od navedenih član benda Biohazard? A) Cliff Burthon B) Bobby Hambel C) Marko Scott Travis D) Steve Harris. Da je na njega odgovarao, ponudio bi odgovor A) , dok se točan odgovor krio iza B) Bobby Hambel. Prvi joker koristio je na četvrtom pitanju: Ako želite preplivati od istoka Australije do Novog Zelanda, koje more morate preplivati? A) Zlatno more B) Tasmanovo more C) Australsko more D) Cookovo more Dvoumio se između odgovora B i D odgovora, a kad mu je ostao B, znao je da je to točan odgovor.

Najviše mu je glavobolje zadalo pitanje o Bibliji: Prema Bibliji, koliko je godina imao Noa u trenutku potopa? A) 600 B) 666 C) 888 D) 900 Pozvao je brata Vladimira u pomoć, ali kad mu brat nije mogao sa sigurnošću ponuditi točan odgovor, Dražan je iskoristio sve preostale jokere, pa je ostao točan odgovor A) 600 Novu epizodu kviza ''Joker'' ne propustite već sutra od 18 sati na Novoj TV!

