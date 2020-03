Bivšu HRT-ovu voditeljicu optužili zbog korone u Hrvatskoj: 'Mora da ste nam ju vi donijeli'

Kako sad stvari stoje, tko je putovao, putovao je 🤷‍♀️ čini se da ćemo neko vrijeme morat ostat unutar granice svoje zemlje ako ne i kuće 😲 Sva sreća pa ja imam još fotki sa Sejsela 😉 . . . #stayathome #memories #tb #mondayasusual🤣 #dontpanic #everythingisgonnabeok #nevenarendeli

A post shared by Nevena Rendeli (@nevenarendeli) on Mar 9, 2020 at 12:30pm PDT