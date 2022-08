Bivši suprug Britney Spears: Našim je sinovima u više navrata bilo neugodno u društvu majke, smeta im golotinja

Kevin Federline, bivši suprug pop dive Britney Spears nakog dugogodišnje medijske šutnje odlučio je istupiti u javnost te je progovorio o bivšoj supruzi i njezinom ponašanju, za koje Kevin tvrdi jako loše utječe na njihove sinove Seana i Jaydena.

Tvrdi kako dječaci već nekoliko mjeseci nisu u kontaktu s majkom i ne žele ju vidjeti te nisu htjeli ići ni na njezino vjenčanje koje se održalo u lipnju ove godine. Kevin je dao intervju koji će biti prikazan na ITV-u i objasnio je u ovom razgovoru kako je osjećao potrebu ispričati se sinovima nakon što je Britney počela objavljivati svoje golišave fotografije na društvenim mrežama.

Foto: Tom Lau/Press Association/PIXSELL - Dečki su odlučili da ju ne žele vidjeti. Pokušavam im objasniti da je njezina golotinja na društvenim mrežama možda samo još jedan način na koji se pokušava izraziti, ali to ne umanjuje učinak koji to ima na njih. Teško je. Ne mogu zamisliti kakav im je osjećaj biti tinejdžer i ići u srednju školu. Ne želim o detaljima, ali mojima sinovima je u više navrata bilo neugodno u društvu majke- govori Federline u televizijskom intervju. Kevin je u sretnom braku sa suprugom Victorijom s kojom ima dvoje djece i kaže kako mu je velika želja da pomogne Britney. - Kada bi postojao način kojim bi otvorio oči Britney i vratio je u ovu stvarnost ja bih odmah uzeo telefonsku slušalicu i nazvao ju, ali još uvijek nisam otkrio kako to učiniti - rekao je 44-godišnji Kevin. Vjeruje kako će s vremenom njegovi sinovi opet uspostaviti normalan odnos s majkom koja živi samo nekoliko kuća dalje od njegove.

