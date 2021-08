Bila je najseksi žena svijeta, a nakon poroda znatno je smršavjela i povukla se iz javnosti

Manekenka i glumica Kate Upton (29), 2011. godine pojavila se na naslovnici magazina Sports Illustrated sa samo 19 godina. Njezine bujne obline zaludjele su svijet, a njezina manekenska karijera je procvala. Na naslovnici Sports Illustrateda pojavila se još tri puta, a 2013. godine proglašena je najseksi ženom svijeta.

Za časopis Vogue otkrila je kako voli svoje obline te da joj je iznimno drago što je pokrenula trend prihvaćanja raznolikosti u modnoj industriji, a upravo 2013. godinu smatra prekretnicom svoje karijere.

Kate je ostvarila zavidan uspjeh u modnoj industriji, a nosila je brojne revije i krasila naslovnice brojnih časopisa, a otvorila su joj se i vrata Hollywooda, pa je tako glumila u filmovima "The other Woman", "The Layover", "The three Stooges", no u studenom 2018. godine glumica je postala majka. Od tada se sve rjeđe možemo vidjeti u javnosti, a nakon poroda je i drastično smršavjela što se nekim njezinim obožavateljima nije svidjelo, iako se još uvijek može pohvaliti raskošnim dekolteom.

Kate se za bejzbolaša Justina Verlandera udala 2017. godine nakon tri godine veze. Vjenčali su se na bajkovitoj lokaciji u talijanskoj Toskani.

