Bijesni građani Pariza pokušali zaustaviti snimanje, a epizodnu ulogu trebala bi imati i Brigitte Macron

Ova serija dobila je epitet moderne verzije legendarnog “Seksa i grada”, a lik mlade menadžerice za odnose s javnošću Emily Cooper, baš kao i lik Carrie Bradshaw, osvojio je brojna srca. Naravno, radi se o Netflixovoj uspješnici “Emily u Parizu”. Emily svojim pristupom poslu, ali i životu u novoj sredini te modnim izborima i ljubavnim problemima tijekom tri sezone stvorila je brojne obožavatelje, a sada se sprema i za povratak s četvrtom sezonom. Naime, Netflix je posljednju, treću sezonu serije premijerno prikazivao u prosincu 2022. godine, a četvrta je sezona sada u produkciji. Snimanje serije započelo je krajem siječnja ove godine, a trajat će neko vrijeme. Serija se snima u Francuskoj, a budući da se ove godine ondje održavaju i ljetne Olimpijske igre, snimanje mora završiti do lipnja. Osim u Parizu, snimat će se neki dijelovi i u Rimu. Nakon toga slijedi postprodukcijski dio, no mnogi misle da će se s premijernom sezone čekati do prosinca, jer su gledatelji već naviknuti na Emily u to doba godine.

Valja naglasiti i da je tijekom snimanja serije u Francuskoj došlo do bijesa lokalnog stanovništva, o čemu su izvještavali mnogi mediji. Naime, bijesni mještani ispisali su grafite po gradu, odnosno po mjestima na kojima se serija inače snima. Razlog njihove ljutnje u tome je što obožavatelji te serije dolaze na lokacije snimanja te očekuju dojam i ponašanje stanovnika kao u seriji, a nakon što se to ne dogodi odlaze razočarani. Grafita ima na svim lokacijama snimanja, a jedan od njih poručuje i da ‘Emily nije dobrodošla’. U povodu toga objavljen je i članak u francuskim dnevnim novinama Le Monde koji je nosio naslov “Oni misle da posjeduju susjedstvo. Emily u Parizu – invazivna susjeda”. No, ljuti lokalci ipak nisu uspjeli zaustaviti snimanje, a evo što nas čeka u četvrtoj sezoni.

Radnja serije nastavlja se na prošlu sezonu, a saznat ćemo i odgovor na pitanje svih pitanja: hoće li Gabriel i Emily konačno završiti zajedno. Tu su još brojna druga pitanja na koja očekujemo odgovor poput: Je li Alfie i dalje slomljenog srca? Hoće li Gabriel dobiti svoju Michelinovu zvjezdicu? Hoće li Mindy i bend ići na Euroviziju? A što je s Camille? Osim toga, Emily će nakratko i napustiti Paris te se uputiti u Rim. U novoj sezoni naglasak će biti na kompliciranim ljubavnim i poslovnim odnosima, a sve će i dalje biti začinjeno odličnim modnim kombinacijama. Do sada smo mogli gledati komade različitih dizajnera, ali i komade iz second hand trgovina, antikvitete i vintage odjeću, a to će se i nastaviti.

Što se glumačke postave tiče, ona nam ostaje već dobro poznata. Uz neke iznimke, naravno. U ulozi Emily nastavljamo gledati Lily Collins, Gabriel je Lucas Bravo, Camille je Camille Razat, a Mindy Ashley Park. No, postoji mogućnost, nakon što su Emily i Alfie, kojeg je igrao Lucien Laviscount, prekinuli u seriji, da se njegov lik neće vratiti. Naime, Alfie se u Parizu našao nakon što ga je njegova tvrtka poslala poslom, no time nije bio nimalo oduševljen dok se nije zaljubio. Ta romansa nije dugo trajala, a ne zna se što će s njom biti. Lucienov život, osim u ovoj ulozi, u posljednje je vrijeme jako zanimljiv i privatno.

Naime, nedavno su se pojavile informacije kako ovaj zgodni glumac ljubuje s kolumbijskom pjevačicom Shakirom od koje je mlađi 16 godina. Ova je vijest potvrđena, a Kolumbijka i glumac upoznali su se u njezinu spotu. On je u spotu za pjesmu ‘Punteria’ utjelovio kentaura kojemu Shakira ispali strijelu u srce. Kako se čini, par uživa u ljubavi, no Shakirini prijatelji time nisu oduševljeni. Oni tvrde da pjevačica uživa u novoj ljubavi, a da je glumac s njom samo zbog slave. Njezini su prijatelji rekli i da par nije dugo zajedno te se boje da će glumac Shakiri slomiti srce. Lucienov lik i u seriji se našao u nezahvalnoj poziciji, odnosno u ljubavnom četverokutu, a jesu li mu komplicirani odnosi u životu kao i u seriji “Emily u Parizu” ostaje nam za vidjeti. Osim ovih (glavnih) likova, u seriji ćemo svakako gledati i Emilyne kolege s posla: šeficu Sylvie igra Philippine Leroy-Beaulieu, kolegu Juliena Samuel Arnold, a Luca igra Bruno Gouery. Postoje naznake i kako će se u ovoj sezoni pojaviti i prva dama Francuske Brigitte Macron koja će imati epizodnu ulogu. Lily Collins uočena je na snimanju četvrte sezone s Brigitte Macron i snimljene su dok su snimale jednu scenu. U intervjuu sa Stephenom Colbertom iz 2022. godine Collins je otkrila da je Brigitte Macron bila “stvarno velika obožavateljica” serije “Emily u Parizu” pa postoje veliki izgledi da se i pojavi u seriji.

Dodajmo da je serija ubrzo nakon izlaska prve sezone, što je bilo usred pandemije, oborila rekorde gledanosti na Netflixu te se o njoj puno pričalo, a treća i četvrta sezona potvrđene su odmah nakon premijere druge sezone. Peta sezona serije još nije potvrđena, no autor serije Darren Star u jednom je intervjuu rekao da ima ideju za nju te bi volio da se nastavi.

