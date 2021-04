Beckhamovi se tek vratili kući iz Amerike, počeli izgradnju koja susjede dovodi do ludila

Obitelj Beckham nakon četiri mjeseca života u Americi vratila se živjeti u Veliku Britaniju, piše The Sun. Bivši nogometaš David Beckham (45), njegova supruga, bivša pjevačica i dizajnerica Victorija (47) te njihova djeca u prosincu prošle godine odlučili su se preseliti u Miami, gdje su za Božić uživali u toplom vremenu i blažim epidemiološkim mjerama zbog kojih su mogli uživati u izlascima i zabavama.

Njihovo preseljenje tamo potaknulo je glasine o tome kako je Victoria napokon nagovorila obitelj da se presele u Miami, gdje će David voditi nogometni tim Inter Miami CF. Međutim obitelj se ipak vratila kući. Izvor blizak obitelji izjavio je da su Beckhamovi nakon povratka u Britaniju u izolaciji koja im uskoro istječe te da se već vesele povratku svom životu. „Obitelj je uživala u vremenu provedenom u Americi, no Velika Britanija je oduvijek bila njihov dom“, rekao je te dodao da će se sada posvetiti daljnjim poslovima.

Naime, obitelj je već krenula u izgradnju jezera na svom 6 milijuna funti vrijednom imanju u Cotswoldsu. Jezerom, koje bi trebalo biti veličine tri četvrtine nogometnog igrališta s otokom na sredini, nisu oduševljeni njihovi susjedi jer tvrde da se ono neće dobro uklopiti u krajolik te da je preveliko. Obitelj će ipak izgraditi ovo jezero, jer je dobila zeleno svjetlo od lokalnih vlasti.

Victoria i David Beckham imaju četvero djece: sinove Brooklyna (22), Romea (18) i Cruza (16) te kćer Harper Seven (9), a s njima se u Britaniju nije vratio samo najstariji sin. Naime, Brooklyn je ostao živjeti sa zaručnicom Nicolom Peltz (26) koja radi kao glumica i manekenka, a njihove obitelji viđene su kako se druže dok su Beckhamovi bili u Americi. Izvor je izjavio da se Victoria osjeća tužno jer je on daleko od obitelji, ali da joj je jasno da je odrastao i sad živi svoj život. „Nadaju se da neće proći previše vremena prije nego što će on moći posjetiti dom“, dodao je izvor.

Inače, Beckhamovi imaju nekretninu u Oxfordshireu, u Holland Parku i stan u Miamiju koji su kupili prošle godine za 19 milijuna funti. Radi se o stanu na 62. katu koji se nalazi u zgradi koja ima i heliodrom.

