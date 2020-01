Ava pokazala kako izgleda bez šminke, a onda se požalila: 'Smeće od čovjeka'

Reality zvijezda Ava Karabatić na Instagramu je objavila fotografiju bez šminke, a u objavi se obrušila na osobe za koje tvrdi da su joj prijatelji samo da bi postali poznati.

"Ova slika je od danas, naravno isto bez šminke, zašto sam je odlučila odrezati? Shvatila sam da je osoba do mene smeće od čovjeka. Moja najveća mana je što vjerujem svima. Od danas je stara Ava umrla, a svi "prijatelji" koji ste uz mene samo kada mi ide, kada mi je dobro, kada preko mene pokušavate dobiti određeni publicitet, nećete mi se više približiti jer pola imenika je otišlo na blok listu. Od danas pažljivo biram s kim imam posla, jer sa svih strana imam neprijatelje koji bi mi zabili nož u leđa" napisala je Ava uz fotografiju na kojoj nema šminke na licu.

Foto: Instagram

No iako se Ava usudi u javnosti pokazati bez šminke, popravcima' na svom fizičkom izgledu nije mogla odoljeti. Bivša Big Brother stanarka u kući je boravila još 2013. godine kada je i pred kamerama priznala da je povećala grudi. Naime, Ava je tada rekla kako joj je operaciju grudi davne 2007. godine kupio otac Ivica kada je išla na izbor ljepote na Cipar, a otkrila je i da ju je platio 26.000 kuna.

Tada je sve iznenadila i izjavom kako joj ne smeta kada joj otac gleda u grudi budući da ih je on i platio. - Moji silikoni su jedino što imam - rekla je tada Ava. Nadalje, Ava je 'pod nož' otišla pred televizijskim kamerama i to ni manje ni više nego - za operaciju nosa. Još 2009. godine Ava je redakciji Red Carpeta priznala kako su joj najveće želje upravo operacija usana i nosa, stoga nas ne iznenađuje što je to napravila tako javno.

- Čudno mi je pogledati u ogledalo. Živim 21 godinu s jednim nosom i onda dođe drugi nos – izjavila je manekenka Ava Karabatić za Novu TV prije desetak godina.

Nedugo nakon, 2010. godine, farmerima u showu Farma u kojemu je sudjelovala, je rekla kako 'ništa nije operirala, već samo popravila i podigla'. No, ni to nije sve. Da je Ava još par puta otišla 'pod nož' priznala je i nešto kasnije, 2016. godine kada je u tajnosti otišla u privatnu kliniku u Beogradu. Tada se odlučila za 'popravak' lica pa je otklonila podočnjake i popunila jagodice.

- Ja sam veliki esteta i profesionalac.

Ulažem mnogo u sebe i po pitanju uljepšavanja, ali i edukacije drugih stvari. S obzirom na to da radim jutarnji program, koji počinje rano, a liježem uvijek jako kasno jer volim da emisija bude što uspješnija, pa se rad otegne do kasno u noć, dobila sam podočnjake, koje sam odlučila otkloniti s lica. Prepustila sam da mi srede lice kako bih što bolje izgledala u emisijama koje vodim. Reč je o sitnoj korekciji - objasnila je Ava. Iako je to sve što je priznala u javnosti, mnogi su uvjereni da se podvrgnula još ponekim zahvatima, poput operacije usana.