Asim Ugljen otkrio što stoji iza zadatka koji je zaludio internet: 'Nisam mislio da će ova gadost ovako završiti'

Glumac Asim Ugljen (38) sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama često dijeli anegdote, a jučer je pred svoje je pratitelje stavio jedan matematički zadatak koji je nekima od njih zadao popriličnu glavobolju. Riječ je bila o zadatku iz napredne matematike za 7. razred osnovne škole koji je njegov 13-godišnji sin Dino riješio bez problema, a danas je glumac otkrio da je njegov jučerašnji status zapravo bio- šala!

-Hu. Ajme. Kad sam smislio ovu gadost, nisam mislio da će ovako završiti. Pa ću pokušati objasniti. Tkogod me zna, zna da ispred mene nije dobro reći broj 8. Tijekom pandemije sam dvaput postavio status da mi nešto net šteka i da li mi netko može napisati koji je dnevni broj novozaraženih.To sam napisao na dane kada je broj novozaraženih završavao na 8.I oba puta su ljudi nasjeli. Znam, glupa je fora, ali ja sam idiot s glupim forama i malo sam dijete. Da sam odrastao, ne bih se bavio poslom kojim se bavim. Htio sam ponoviti foru po treći put, nategnuti do maksimuma, jer u mojoj branši imamo običaj da foru možeš ponoviti najviše tri puta, sve preko toga je previše. Ali, nisam htio da bude opet fora s brojem novozaraženih.Trebalo mi je nešto bolje- započeo je Asim.

-Pa sam nazvao vjenčanog kuma, Vladimira Gaćeša koji je dobar matematičar i zamolio ga da napiše jednadžbu koja je na prvi pogled kak' ti komplicirana, ali da ustvari bude jednostavna i da odgovor bude 8. Da izgleda dovoljno spooky, ali zanimljivo, tako da ljudima probudi znatiželju.Vlado je napravio jednadžbu i poslao mi je. A onda smo smislili da će je isprintati i fotkati da izgleda kao da je iz neke knjige zadataka.Pa smo smislili da ćemo pitati ljude da riješe zadatak za naprednu matematiku za sedmi osnovne. Pa sam ga objavio kao takvog. Ali, avaj, moram vas razočarati, to nije zadatak za naprednu matematiku u sedmom osnovne, čak smo ostavili mali hint da možda to nije to u vidu trećeg korijena. Cijeli zadatak je postavio Vlado, na moju molbu, samo zato da bi ljudi pisali 8. I da bih im ja mogao napisati NA ***** VAS NOSAM.

-Znam, znam, užasno je way too much elaborate hoax za glupost poput broja 8, ali kad sam već treći put krenuo potegnuti istu foru, htio sam da bude sa stilom. Pa ima li većeg stila da pola države rješava izmišljeni zadatak i pritom se svađa u komentarima? Moje najiskrenije isprike svima koji su očekivali da je to pravi zadatak, nažalost nije, bila je samo glupa igra dvojice neodraslih glupana. Hvala svima, ali fakat hvala svima koji su sudjelovali, sad da vidimo tko će objaviti da je zadatak izmišljotina i zakaj sam ga objavio. I da, odgovor je 7+1. I naravno da nagrada postoji. Netko od silnih ljudi koji su točno izračunali zadatak će dobiti rafting turu na Mrežnici za četiri osobe. Sve vas volim. Zapratite me za još matematičkih zadataka- dodao je glumac, a ubrzo su mu se javili brojni pratitelji.

"Svaka čast, ovo samo ti možeš izvesti", "Nisam nasjeo", "Koji si ti kralj", "Svaka čast, odlična zabava, a nismo glumci", "Lega ti si lud", samo su neki od komentara.

