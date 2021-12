Nastavljeno suđenje Mataniću, na sudu u Zagrebu susreo se s influencericom Doris

Na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu nastavljeno je suđenje redatelju Daliboru Mataniću (46) kojega je zbog klevete i uvrede tužila influencerica Doris Stanković (21).

Sukob na društvenim mrežama planuo je početkom rujna prošle godine, a Doris su uvrijedili uvredljivi i klevetnički komentari nakon što je redatelj pročitao vijest da je jednog restorana u Poreču tražila besplatnu večeru u zamjenu za promociju restorana na društvenim mrežama, a influencerica od suda traži da se Matanića kazni s 250 dnevnih dohodaka za klevetu i 150 za uvredu. Prvo ročište održano je početkom godine na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Sud je pokrenuo postupak mirenja, a ne uspiju li izgladiti odnose do lipnja Maranić će sjesti na optuženičku klupa što se sada i dogodilo.

-Nemam komentara na tu temu - kratko je tada poručio Matanić. Podsjetimo, Matanić se javno obrušio na influencericu koja je krajem kolovoza tražila besplatnu večeru u jednom porečkom restoranu u zamjenu za promoviranje istog na društvenim mrežama. Restoran ju je odbio, a na Facebooku je svoj osvrt dao i redatelj Matanić.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL



-Restoran je odbio suradnju rekavši da ne znaju tko sam i da im se to ne isplati, ali reakcija je bila grozna. Izvrijeđao me da sam neuka, no ja sam redovita studentica i dajem ispite u roku. Prolazim s četvorkom. Ponizio je mene i moju obitelj. Pogodilo me to, bila sam rastresena i psihički vrlo loše, bila sam nervozna i nesigurna u sebe, do danas mi je teško- prisjetila se Doris u sudnici, a otkrila je i da joj se redatelj javio ljetos kako bi se našli i o svemu popričali što je ona odbila. Inače, redatelj se prvotno ispričao, no potom je ispriku povukao uz opravdanje da su različitih svjetonazora i stavova.

-Znam tko je on, eksponiran redatelj, poznat je širokoj javnosti kao i ja. Imala veliko broj sljedbenika na YouTubeu, Instagramu i TikToku- rekla je Doris, a na upit odvjetnika gledala li emisiju Nedjeljom u 2 u kojoj se redatelj ispričao kratko je odgovorila da isprike nije bilo. U tužbi se spominje da 30.kolovoza 2020. godine redatelj ničim izazvan obrušio na Doris te na društvenim mrežama naveo da je influencerska spodoba... neuka, šljam, neradnička bagra i vrijeđao je zbog pripadnosti društvenoj skupini influenceri', a dan nakon statusa napisao je komentar. - Ja sam drugačije odgojen, po meni netko da ubere $100000 mora imati je.... Obrazovanje, to što je tako lakše korporacijama , ne čini tu neuku klinku nimalo fora. Nakon hajke koja se podigla Matanić se odlučio ispričati Doris, no njihovo primirje nije dugo potrajalo.

Foto: Zeljko Hladika/PIXSELL

"Draga Doris, - ispričavam se ako te je nešto s moje strane povrijedilo oko ove gungule oko restorana u Poreču. Ispalo je da je moj bijes prema "lako ćemo" sistemu stavio nas dvoje bez imalo smisla u koridu. Ispričavam se za svoje grube riječi, ali uvijek se borim za neki bolji svijet u kojem ima mjesta za sve. - ti u svojima 20-tima ne zaslužuješ moju oštricu koju sam uputio sistemu koji je omogućio da budeš krivo navođena... - po meni najveći problem sistema je da usprkos svim generacijama, obrazovanjima i kulturama daje mogućnost da netko pomisli da će "preskočiti" sve to brojem followera. - monetizacija broja followera je jedina stvar protiv koje se hoću boriti jer followeri se npr. mogu kupiti... netko ne mora ići na fakultet da bi brojem followera zarađivao više od nekoga tko je završio fakultet, nije li to nepravda Doris? - tvoj dobar broj followera ne znači da znaš nešto o kulinarstvu da bi dobila poseban tretman od nekog restorana, ili? - influenseri / lobisti postoje oduvijek (i nemaju veze sa sponzorstvima) i postojat će zauvijek, ali je bitno da budu znalci, učeni - da imaju rezultate na svom planu - npr. možda sam ja i veći influenser od tebe, ali ima jedna velika razlika - ovu, molim te zapamti: - ja sam odgojen da mi je neugodno ako dobijem nešto besplatno? možeš li to prihvatiti? - možeš li prihvatiti svijet u kojem se djeca osjećaju vrijedno ako završe školu i fakultet - a ne da im se rugaju što idu po "pravilima"... - ti još nisi bila rođena, a vidjeli smo hrvatske mafijaške krkane kako negiraju rad i idu zaobilaznim putem - i svi im se dive - e to nije dobar put vjeruj mi - kod nas su dočekani kao heroji - od tud taj akumulirani bijes, i da - nema veze s tobom, sad kužiš? - danas su neki "novinari" i dežurne žrtve upravo zauzeli taj rakurs - vrijeđaju rad, blagajnice, radnike i optužuju dosege ljudi koji su napravili nešto iznimno bitno za ovu zemlju - da bi sve stavili u isti koš...jer kao svi smo isti. pa upravo nam followeri kažu da nismo - ne želiš taj svijet Doris, kao i ja - imaj otvorene oči: i samo uči, saznaj, divi se ovom ludom svijetu - i oprosti još jednom, ti nisi meta. večera je na mene", napisao je redatelj i dodao da nas je korona naučila da budemo ljudi. Nekoliko dana kasnije promijenio je ploču i ponovno opleo po Doris.

- Nakon izjave sporne influencerice da je pobačaj zločin, transrodnost bolest i da žrtvama silovanja treba zabraniti pobačaj - povlačim sve isprike. Kad osoba koja ima određeni utjecaj na maloljetnike širi ovakve stavove, ovo ispada puno dublji problem od džaba večere i to nije Hrvatska kakvu želim. Hvala svima na podršci - napisao je Matanić koji je očito poprilično razbjesnio Doris koja je zbog svega izrečenog odlučila podnijeti privatnu tužbu i ove nesuglasice riješiti sudskim putem.

