Antonija Blaće za ovaj Božić sprema najoriginalniji bor: Ovom je 'instalacijom' oduševila pratitelje

Voditeljica Antonija Blaće (42) svoj je dom upotpunila za još jedno božićno drvce. Pored onog "običnog", odlučila se okušati sa zanimljivom "instalacijom". Naime, svoje drugo božićno drvce napravila je od knjiga, i to čak stotinjak.

Improvizirala je tako što ih je slagala jednu na drugu te ih omotala efektnim lampicama. Na vrh, umjesto božićne zvijezde, postavila je rajf od rogova soba, a pratitelji i prijatelji su se oduševili njezinom idejom. Voditeljica i producentica se našalila kako joj 'jedan borić nije dosta' budući je prije samo nekoliko dana pokazala onaj prvi. U videu je pokazala kako je izgledao proces.

Prije tjedan dana na svojim je društvenim mrežama napisala kako nije izdržala, a da ne okiti svoje drvce.

Inače, Antoniju trenutno gledamo s reperom Marinom Ivanovićem Stokom u showu "Dođi, pogodi, osvoji". To je inačica popularnog showa ''The price is right'' koji u SAD-u caruje više od četiri desetljeća.

"Lako to ide jer su igre logične, svi koji idemo u trgovinu možemo igrati ovu igru! Jer sve je počelo prije 50 godina, ovo je zapravo prvi formatirani show kada su počeli misliti da tv ima glavu i rep, u principu pišemo povijest!", pojasnila je Antonija Blaće.

