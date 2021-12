Andrea Šušnjara se prisjetila najgoreg poklona za Božić: To joj neću nikada zaboraviti

Pjevačica grupe Magazin Andrea Šušnjara ne skriva koliko su joj nedostajali nastupi kojih je u zadnje dvije godine zbog pandemije bilo jako malo. S veseljem je zato grupa Magazin dočekala ovaj Božić kada su opet tradicionalno održali koncert u Zagrebu, a nakon toga pjevali su i u svom gradu Splitu i oduševili su svoje sugrađane, a Andrea je kratko opisala kako ona vidi godinu od koje se opraštamo.

- Za 2021. bih rekla da je jedna od dosadnijih godina u mom životu. Ja nisam navikla na jedan mirni, normalni stil života. Uvijek su to putovanja, kao i sada, puno nastupa, kofer je uvijek spreman, uvijek je neki muving, neki stres, a ove godine je bilo poprilično mirno, kao i ove godine prije. Ja se nadam da je to sada već gotovo te da ćemo sljedeće godine nastaviti tamo gdje smo stali - rekla je Šušnjara za IN Magazin. U sljedećoj godini želi se samo zdravlje i malo sreće, a neće biti na odmet ako se dogodi i ljubav. Prisjetila se u razgovoru i jednog Božića i poklona koji nikada neće zaboraviti, a dobila ga je od mame.

-Jedne godine stvarno nismo imali novaca, ne znam što se dogodilo, ali je mama odlučila biti Grinch. Lijepo mi je zapakirala poklon i ja sam cijela sretna to otvorila, a unutra je bila tegla kiselih krastavaca. To ću joj zapamtiti do smrti. Ne znam stvarno jesam li ja te godine bila toliko zločesta, ali to je definitivno najgori poklon koji sam ikada dobila - prisjetila se pjevačica.

