Anatacha Filimone otopila srca žirija: „Ne znam što si mi napravila, još uvijek se ne mogu sabrati“

Druga epizoda osme sezone Supertalenta iznjedrila je deset novih nastupa, od kojih je jedan zavrijedio zlatni gumb i izravan plasman u polufinale. Anatacha Filimone izvela je emotivan i dirljiv pjevački nastup koji je podigao žiri na noge i izazvao gromoglasan pljesak publike. Osim što je otopila srca gledatelja podijelivši svoju tešku životnu priču, Anatacha je svojim nastupom oborila s nogu sve članove žirija. „Ljudi kao ti su razlog zašto ja volim ovdje sjediti. Toliko si pažljivo i graciozno vodila tu pjesmu. Sve je bilo toliko fino, od tvog glasa do unesenosti u pjesmu“, oduševljeno je komentirao Janko. Anatachin nastup najviše je dirnuo Martinu koja nije mogla zadržati suze. „Ne znam što si mi napravila, ja se još uvijek ne mogu sabrati. Imaš nekakav talent koji nije nužno vezan uz pjevanje, a to je da svojim glasom prenosiš nekakvu vrstu boli do razine da se ne mogu sabrati da nešto suvislo kažem“, rekla je Martina koja je Anatachu iznenadila zlatnim gumbom, a potom i zagrljajem na pozornici.

Uz zlatni gumb, u drugoj epizodi predstavilo se nekoliko izvrsnih kandidata koji su od žirija dobili četiri glasa DA. Šestogodišnja Laura Baćak zabavila je žiri svojim pjevačkim nastupom te samouvjerenim stavom i komentarima na pozornici. „Samo da kažem da je Davoru narasla brada“, komentirala je Laura koja je čak i članove žirija uspjela ostaviti bez teksta. „Ti uz pjevanje već imaš jedan veliki talent jer si nas velike uspjela malo ušutkati i postrojiti, što je jako dobro“, zaključio je Davor. Svoje zavidne pjevačke sposobnosti na pozornici pokazala je i Sara Županović. Iako joj je trema pred nastup predstavljala najveći izazov, Sara je za svoju emotivnu i snažnu izvedbu nagrađena s četiri afirmativna glasa žirija. „Zbog ovakvih kao što si ti, mi želimo raditi ovaj posao i biti za ovim stolom. I zbog takvih kao što si ti postoje emisije koje se zovu Supertalent, jer ti to stvarno jesi“, zaključila je Maja.

Glazbeni virtuoz Šćepan Stojanović gledateljima je prije nastupa najavio nešto neočekivano, a to je i ispunio uzbudljivim i inovativnim nastupom na harmonici. Žanrovski šaroliki ritmovi podigli su publiku na noge, a njegov talent prepoznali su i članovi žirija, dodijelivši mu četiri glasa za prolaz. „Znaš što je najljepše? Kad ovako dođe netko i zabavi ove ljude“, rekla je Maja pokazujući na publiku, a složio se i Davor koji je šaljivo zaključio: „Šćepane, mene si šćepao!“.

Četiri glasa za prolaz osvojio je i akrobatski performer ukrajinskih korijena Oleg Tatarynov koji je adrenalinskom i opasnom točkom u zraku ubrzao puls članovima žirija. Osim što je svojim plesnim pokretima i gipkošću izazivao divljenje publike, Oleg se posebno svidio Maji, s kojom dijeli isto prezime. „Ovo je bilo nevjerojatno! Prije svega moram reći da tvoje tijelo izgleda jako 'Tatarynov'. Jesi li oženjen? Pitam za prijateljicu“, oduševljeno je komentirala Maja, koja je čak progovorila ukrajinski kako bi ga komplimentirala, a svoje pozitivne dojmove nije skrivala ni Martina koja mu je poručila: „Ja sam u principu vrlo zahtjevna sutkinja koju nije lako zadovoljiti. Ostavio si me bez daha. Bilo je nevjerojatno. Ovo je bio jedan od 10 najboljih nastupa u 5 sezona kojima sam ja prisustvovala“.

Zadivljujuće akrobatske plesne pokrete na pozornici pokazale su članice Cheerleading kluba Bravo koje su izvele zahtjevnu plesnu koreografiju s elementima akrobatike i gimnastike te pozitivno iznenadile publiku. „U nekim momentima sinkroniziranost je bila slabija. Koreografija je odlična, vi ste mi odlične i ti momenti mogu biti zanemareni, tako da imate jedan super nastup“, rekao je Janko koji se svojim afirmativnim glasom priključio ostatku žirija.

Izuzetno rijedak talent na pozornici Supertalenta pokazao je Španjolac Diez Soto koji u neobičnoj disciplini koja zahtjeva fizičku spremu drži čak četiri svjetska rekorda! Soto je pred žirijem demonstrirao zanimljiv talent drobljenja oraha, lješnjaka i pistacija stražnjicom. „Vi ste Orašar! Ja sam u šoku da uopće postoje natjecanja u ovoj disciplini, ali ako ste vi osvojili tolike nagrade, tko smo mi uopće da vam sudimo“, oduševljeno je komentirala Maja koja je dobila priliku opipati Sotovu stražnjicu. Iako su ostali članovi žirija Sotov nastup nagradili prolazom, Martinu njegov talent nije impresionirao.

Foto: Nova TV

U drugoj emisiji bilo je i nastupa koji nisu zavrijedili prolaz dalje. Jedan od njih je Mile Drmić koji je publici otprije poznat po sudjelovanju u talent showovima, a audicijskim nastupom u Supertalentu iskušao je svoju četvrtu sreću. Iako se, kako kaže, u međuvremenu popravio, njegova izvedba pjesme 'Tamara' nije osvojila žiri. „Hvala na ovoj izvedbi. Vidim neki mali potencijal tu, jedino je pitanje koliko bi još Ledenih doba trebalo proći da se on može razviti u potpunosti“, našalio se Davor. Iako je od žirija dobio X, Mile je osvojio srca publike i od njih dobio veliki aplauz. „Vidim da vas publika voli. Morate biti sretni jer ste dobili jedan veliki aplauz i nemojte to nikada zaboraviti“, rekla je Maja. Još jedan kandidat koji nije osvojio žiri je amaterski glumac Goran Vuković koji je prezentirao točku koja se sastoji od dvije priče. Iako je članovima žirija u početku njegova izvedba bila duhovita, ipak nije bila dovoljna za prolaz, što je gotovo dovelo do sukoba među njima. „Meni je početak bio vrlo zabavan, međutim ono što mi se najviše nije svidjelo je ta metamorfoza vaše osobnosti. Dakle, na početku ste bili simpatičan performer, sada ste postali jedan bezobrazan čovjek koji jednom profesionalnom glumcu ne da doći do riječi da vam argumentira nešto s tehničke strane u vašoj izvedbi. Da postoji još jedan X, od mene bi ga dobili, ali već ste dobili jedan, pa ćemo se morati zadovoljiti s tim“, poručila mu je Martina. Prolaz u daljnje natjecanje nije ostvario ni Milan Majstorović, 87-godišnjak koji je demonstrirao talent vaganja s metrom na voditelju Igoru Mešinu. Iako je Milan tvrdio da pomoću metra može odrediti nečiju težinu, njegovo mjerenje pokazalo je da Igor teži tek šezdesetak kilograma, zbog čega od žirija nije dobio prolazne glasove.

VIDEO: Kultna serija Seinfeld stigla na Netflix: Kramer je u pilot-epizodi zapravo bio Kessler