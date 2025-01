Alina uživa nakon pobjede u 'Životu na vagi', a pratitelji je ne prestaju hvaliti: 'Predobro izgledaš, linija odlična!'

Alina Pantseyeva prva je žena pobjednica u showu "Život na vagi", a ona je u osmu sezonu showa ušla sa 145,3 kilograma, u finale je došla sa 73,6 kilograma, odnosno izgubila je 71,7 kilograma! Ova uporna Bjeloruskinja tijekom showa više puta govorila je o tome kako je tijekom djetinjstva bila žrtva nasilja te s čim se borila te tako privukla brojne simpatije gledatelja koji je i danas prate. Naime, Alina je u potpunosti promijenila način života. On više nije sjedilački već je vrlo aktivan, a u njezin je život ušetao i kućni ljubimac. Alina se upravo šetnjom s ljubimcem pohvalila na društvenim mrežama. Pobjednica "Života na vagi" bila je u centru grada Zagreba, a njezini pratitelji primijetili su da blista. "Sva čast, super izgledaš", "predobro izgledaš", "baš si zmajica", "prekrasna si", "predivno izgledaš, a linija je odlična".

To je tek djelić komentara na Alinino "novo ruho". Nakon 'Života na vagi', Alini je u život ušetala i nova članica obitelji. "Vidjela sam objavu i pisalo je da su je prije nekoliko mjeseci ubacili u dvorište blizu Dumovca. Nije hodala, operirali su joj oba kuka, a ja i muž isto imamo problema s nogama tako da sam mu poslala objavu i odmah smo odlučili da je uzimamo", rekla je Alina. Nije dvojila i odlučila je učiniti dobro djelo i udomiti je. Fotografije možete pogledati OVDJE.

Podsjetimo, Alina je i nakon pobjede nastavila je sa zdravom prehranom, a za RTL.hr, podijelila je kako izgledaju njeni obroci.

- Za doručak jedem proteinski skyr jogurt (proteinski zrnati sir ili svježi sir) s dva kuhana jaja, salatom od matovilca, rikole, avokada u koju uvijek stavim malo octa, limunova soka, ponekad malo bučnog ili maslinovog ulja, a ponekad dodajem razne sjemenke. Uz to pojedem jedan dvopek. Avokado znam promiješati i kao namaz ga staviti na dvopek, gore malo rikole i narežem kuhana jaja. Druga opcija za zdravi doručak mi je granola koju stavim skyr jogurt, dodam žlicu meda, malo cimeta i žlicu kakaa. Ponekad još narežem jabuku ili bananu i narežem je na male komadiće, kazala je Alina.

- Za međuobrok najčešće jedem crvenu papriku jer me zasiti i obožavam je, a znam pojesti borovnice ili maline. Uglavnom jedem povrće ili voće, isto si znam uzeti skyr ili zrnati sir, s tim da u skyr stavim žlicu meda. U posljednje vrijeme znam staviti i crnu čokoladu (99 posto) što ispada kao prava stracciattela. Kad sam u žurbi, za međuobrok mogu pojesti proteinsku čokoladicu ili proteinski napitak, ali gledam nutritivne vrijednosti i kalorije jer ti proizvodi znaju biti dosta kalorični, otkrila je pobjednica.

- Ručak je najčešće riba (orada, oslić, lignje, kozice) ili piletina, rjeđe drugo meso, a kao prilog sam u posljednje vrijeme zavoljela kuhati rižu. Inače jako često jedem heljdu i ječam, salata mi obavezno ide uz skoro svaki obrok, uvijek isti 'komplet' - matovilac i rikola, ponekad im se pridruži iceberg salata, zelena salata, krastavci. Volim staviti soja sos u rižu te onda okus podsjeća na sushi... A i sushi sam pripremala već nekoliko puta. Ponekad znam napraviti tuna salatu. U posudu stavim tunu u vlastitom soku, lisnato povrće, bučine i lanene sjemenke, slanutak, ponekad kuhana jaja, kvinoju, kukuruz, grah. Za večeru također jedem kuhana jaja i salatu od moje standardne mješavine travica i slanutka ili tuna salatu ili pileću juhu ili juha od gljiva. Druga opcija je skyr jogurt ili kefir s chia sjemenkama, kazala je Alina.

– Svašta sam u životu doživjela, u djetinjstvu su me jako tukli. Jednom su me istukli mojim tenisicama. Ne sjećam se kako sam se obranila, sjećam se samo toga kako mi je počela curiti krv iz nosa. To je bio već drugi put da su mi slomili nos – ispričala je Alina koja je zbog takvih situacija bila iznimno tužna i razočarana.

