Aleksa napustio Survivor: Nadam se da ću se jednom u Dominikansku Republiku vratiti sa zdravim plućim

U žestokoj borbi za plemenski imunitet plavi su na otok otišli bez totema, ali u duelu nisu izgubili člana svog tima jer je Survivor prvi napustio Aleksa Perović, pjevač iz Kraljeva koji je već prvog tjedna pokazao da zbog zdravlja ne može izdržati kompetitivan tempo na dalekom otoku. Nakon što su izgubili u utrci za imunitet plemena, Amer kojeg nitko iz crvenog tima nije izabrao za borbu jedan na jedan rekao je:

„Bio je mali pad energije u plavom timu. Stvarno smo dali sve od sebe u posljednje tri borbe i bilo je očekivano da će se prekinuti taj niz. Volim reći da je to još jedan 'dan u uredu' i pobjede i porazi su sastavni dio života. Drago mi je kad vidim da je plavo pleme dosta mentalno stabilno. Osjećam to i vidim na njihovim licima da su zadovoljni onime što su postigli“. Dodao je kako je to što je izostao iz igre iskoristio za proučavanje i analiziranje načina na koji igraju članovi crvenog tima.

Odluka da članovi crvenog tima ne odaberu Amera prilikom biranja parova, izgledala je kao strategija, a Marko je o tome kazao: „Amer je ozbiljan igrač koji će igrati u nastavku. Dogovorili smo se da na plemensko vijeće ne idemo s bakljama i mislim da je bilo mudro probati izbjeći Amera“. Plavi tim komentirao je kako su iscrpljeniji od crvenog tima, jer su crveni uspjeli uloviti ribu, a oni su na biljnoj prehrani. Također su zaključili kako je bolje prištedjeti se nego ozlijediti u prvom tjednu, kao što se dogodilo crvenom čiji su članovi iz izazova za plemenski imunitet izašli s dva najjača igrača koji su zaradili ozlijede na glavi.

„Općenito mislim da se nije vrijedno povrijediti ni za što, pa čak ni u Survivoru za nekakvu pobjedu. Mislim da im neće biti svejedno kad shvate da im nedostaju igrači“, istaknula je Nora. „Nije mi teško pao poraz. Bilo mi je žao što sam bio taj koji je imao dva negativna poena i mislim da će to utjecati na nominaciju“, kazao je Enea.

Pobjednički su se crveni vratili na svoj otok i od sreće zapjevali totemu kojeg su donijeli sa sobom. „Okus pobjede je savršen. Drago mi je da smo ih pobijedili i što smo se vratili na tron i želim da samo tako nastavimo“, kazala je Draga.

U igri za osobni imunitet na ljestvama od užeta trebalo je postaviti i izbalansirati najviše sedam kocki. Natjecatelj čije su kocke posljednje ostale na postolju za balansiranje i stoga nije mogao biti izglasan na idućem plemenskom vijeću bio je Denis. „Bilo mi je malo neugodno. Nisam bio ni svjestan te pobjede s obzirom na to da se moraš fokusirati na tu kocku. Zadovoljan sam“, rekao je Denis kojem je pripala ogrlica osobnog imuniteta te je priznao da je mislio da bi mogao biti među nominiranima, jer se u igrama, po svojoj procjeni, nije posebno iskazao. Za njega i Mihaelu koja je ozlijeđena plavi tim nije mogao glasati.

Nakon glasovanja vidjelo se da je odabir za nominacije u plavom timu raznolik. Za razliku od crvenog tima koji je sve glasove dao jednoj osobi, plavi tim svoje je glasove razdijelio, pa je tako za odlazak u duel Enea imao pet, Nora tri, a Filip jedan glas. „Očekivao sam ovo zbog zadnje igre u kojoj sam loše prošao i nisam se baš pokazao. Mislim da je na sve najviše utjecala zadnja igra“, kazao je Enea te dodao da ima veliku želju da vratiti se u svoje pleme.

Za pobjedu u duelu, natjecatelji su trebali stati na postolje, sa štapom uzeti valjak i kroz željeznu konstrukciju dovesti valjak do postolja koji se nalazi na vrhu. Pobjednik je bio onaj koji je prvi postavio šest valjaka na predviđeno mjesto, a to je bio Enea, dok je Aleksa svoje posljednje trenutke na otoku iskoristio za opraštanje od svojih suigrača.

„Mogu izdvojiti više lijepih trenutaka, ali najljepši mi je bio kad smo svi pjevali pored vatre. Zvučalo je čarobno. Zaista smo svi bili jedan divan zbor. Nadam se da ću se jednom u Dominikansku Republiku vratiti sa zdravim plućima“, rekao je Aleksa za kraj.

VIDEO Marica 874) i Mijat (77) žele upoznati Let 3 pa idu u Liverpool autostopom: Još uvijek smo mladi