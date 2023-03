Saša se vratila u show, a tema večeri bilo je i fatalno druženje u hotelskoj sobi kod Darija

Sezona puna preokreta ne razočarava ni nakon završetka eksperimenta. Naime, na ponovnom okupljanju kandidata glavna tema bili su Lorena i Dario, a danas je i Saša dala svoj osvrt na cijelu situaciju. „On traži ženu? Njemu je sve bitno osim da se ne oženi! On kao pčela - s cvijeta na cvijet“, pričala je Saša Petri dok je Dario pozorno slušao. „Tipično muški. Ali to je u redu za te godine i tako i treba“, nastavila je Saša dok je Dario tvrdio da on nije takav. „Za onu pravu zvijezdu skidam“, komentirao je. „Ti samo dobiješ pravu i misliš, idemo dalje sve do medalje“, nije se dala Saša.

Lorena je tvrdila da mora biti nekakav show pa zato Darija i nju upleću u istu priču, a Manuela ga je kroz smijeh upozorila da pazi što priča večeras. „Neće te spasiti ni doktorica, ni alkohol ni lijekovi“, dodala je Saša.

Kandidatima će se večeras posljednji put pridružiti stručnjaci, koji su im napomenuli da sad imaju priliku osvrnuti se na svoje iskustvo u ovom sociološkom eksperimentu. „Osim toga, svi će imati priliku postaviti pitanja za koja smatrate da još nisu odgovorena te dobiti odgovore za neke situacije koje smatrate nedorečenima“, rekla je Nelly, a Iva dodala: „Došli ste do trenutka kad ćete zatvoriti poglavlje ove uzbudljive avanture, a kako biste to mogli napraviti, potrebno je da preuzmete odgovornost za one neugodne situacije i situacije u kojima ste se našli prozvani.“

Foto: RTL

Hoće li se danas razjasniti što se događalo na fatalnom druženju u hotelskoj sobi kod Darija te kako će se rastati Manuela i Tihomir - ne propustite pogledati od 21.15 sati na RTL-u u novoj epizodi 'Braka na prvu'.

