Zloupotreba položaja je teško dokaziva

Talijanska vlada i sama je sebi oporba. Na svaki prijedlog jednog od dvojice potpredsjednika i čelnika stranaka koje čine tu žuto-zelenu vladu (čelnik Lige Matteo Salvini i čelnik M5S Luigi Di Maio) drugi se opire. Salvini je sada predložio ukidanje kaznenog djela zlorabe položaja jer, kako je rekao, “blokira 8000 načelnika koji iz straha da ne bude pokrenuta istraga protiv njih ne potpisuju ništa”. Sve stoji jer načelnici ne potpisuju odredbe, natječaje, dozvole… Di Maio je odmah odgovorio kako će M5S zaustaviti ukidanje kaznenog djela zlorabe položaja.

Teško je dokazati da je netko zlorabio svoj položaj, a istodobno gotovo nema gradonačelnika koji nije pod istragom. Rimska gradonačelnica Virgionia Raggi (M5S), milanski gradonačelnik Giuseppe Sala (Demokratska stranka), torinska gradonačelnica Chiara Appendino (M5S), podtajnik ministarstva infrastrukture Edoardo Rixi (Liga) itd., svi su oni pod istragom.

Corriere della Sera piše kako je protiv načelnika do sada pokrenuto 100.000 istraga zbog sumnje u zloupotrebu položaja. Od toga 60 posto arhivirali su sami tužitelji. Daljnjih 20 posto zaustavljeno je pred sucem za preliminarnu istragu, a samo 18 posto je došlo pred sud, dok je za jedva dva posto donesena i presuda na prvostupanjskom sudu (u Italiji je maksimalna kazna do četiri godine zatvora). Koliko posla, novca… za dva posto osuđenih. Od lipnja 2008. do travnja 2019., prema podacima Računskog suda, izrečeno je samo 150 presuda zbog zloupotrebe položaja.

A novine su svakoga dana pune vijesti o pokretanju istraga. Ispada da nema poštenog čovjeka, a na koncu je samo dva posto nepoštenih. Pod istragom za korupciju (što je teže kazneno djelo od zloupotrebe položaja) i bivši je predsjednik Uefe Michel Platini. Sumnja se da je primio novac kako bi utjecao na odluku Fife da dodjeli Kataru organizaciju Svjetskog nogometnog prvenstva 2022. Od 24 tadašnja člana odbora Fife njih 16 se ili povuklo ili je pod istragom, a Mohammed Bin Hamma, motor kandidature Katara, doživotno je maknut iz svih sportskih institucija. Hoće li se korupcija dokazati ili će i to biti teško kao što je teško, dakle uzaludno po mišljenju Salvinija, dokazati zloupotrebu položaja.

Pogledajte video prosvjeda protiv Trumpa u Londonu: