Za tragediju vlast nije odgovorna, jer se dogodila “na terenu”!

Mediji pišu – premijer Andrej Plenković je izjavio da je u slučaju tragično preminule dvoipolgodišnje djevojčice iz Nove Gradiške “riječ o individualnoj odgovornosti”. Također je ocijenio da “sustav nije zakazao” i da “za tragediju nije odgovoran resorni ministar Josip Aladrović”. Citiramo: “Ovo nije pogreška ravnatelja u Ministarstvu, državnog tajnika ili ministra, ona se dogodila na terenu... Nema generaliziranja. Treba utvrditi kako je do ovoga došlo”.

Zakon o socijalnoj skrbi u 6. članku kaže: “Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (...) nadzire obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, a u provođenju ovoga Zakona ima i druge propisane ovlasti”. Dobro sam provjerio, riječ je o hrvatskom zakonu, o nadležnosti ili, bolje je reći, o mjerodavnosti hrvatskog ministarstva u Hrvatskoj, a ne u Francuskoj, Ugandi ili Boliviji. Ministar je Josip Aladrović, on je član Vlade na čelu koje je Plenković, koji mu je nadređen. Ako bi, dakle, bio odgovoran Aladrović, bio bi odgovoran – i to je bitno – i predsjednik Vlade.

Podosta je važnih osoba kao krivce označilo sustav, državu, što su prenosili i mediji. Jedan novinski naslov kaže: “Nikoll, djevojčica koju je ubila Republika Hrvatska”, drugi kaže: “Država je kriva za smrt curice iz Nove Gradiške, a socijalnog radnika treba zaštititi”, treći kaže: “Smrt dvogodišnje djevojčice - jesmo li krivi svi, ili samo neki od nas? Ubili su je političari koji vladaju ovom državom”. Individualnoj odgovornosti mogu se pripisati partizanski i ustaški pokolji, pa ako se to učini, Titova i Pavelićeva odgovornost ne postoji, ne postoji odgovornost njihovih pokreta, partija i država, oni su nevini.

Ako “ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi nadzire obavljanje djelatnosti socijalne skrbi”, ono je zapravo najodgovornije, kao i Vlada. Netko je dijete vratio roditeljima premda se znalo za mnoga njihova nasilja, pa je odgovoran i kriv, toga nekoga netko je zaposlio pa je odgovoran i kriv, i njega je netko zaposlio ili imenovao, te je također odgovoran i kriv... I tako se hijerarhijom penjemo do ministra i premijera. U totalitarnim sustavima hijerarhije su bile oslobođene odgovornosti, one su uvijek nevine jer su uvijek nevini diktatori. Plenković hoće prekopirati te sustave i demokratsku hijerarhiju osloboditi odgovornosti. No njegova je moć u demokraciji ograničena a postoji i demokratska javnost, sloboda medija.

Premijer je u totalitarnom sustavu, komunizmu, stasao kao njegov pobornik, u duhu komunizma je i pisao pa i objavio jednu knjigu, svoju radnju za ispit zrelosti, te je i baštinio komunističko poimanje odgovornosti. To se pogotovo vidi iz njegova stava da nitko u ministarstvu nije odgovoran jer se pogreška “dogodila na terenu”, što će reći da on i ministar djeluju izvan terena, u oblacima. Sve što se u ovoj zemlji događa, događa se “na terenu”. Kad bi, na primer, neki Plenkovićev ministar opljačkao banku i bio uhićen, moglo bi se reći da je riječ o “individualnoj odgovornosti” i o događaju “na terenu”, koji se Vlade i njezina predsjednika ne tiče.

Premijerovo odbacivanje dogovornosti vlasti u stilu je odbacivanja odgovornosti Banskih dvora za sve loše što se u Hrvatskoj događa. Ne možemo se sjetiti nijedne njegove samokritike, nijednog priznanja o sirotinji u Hrvatskoj koje ima više nego gotovo u bilo kojoj drugoj zemlji Europske unije, o stanju u gospodarstvu koje je također među najgorima u EU, o posljednjim ili pretposljednjim mjestima koja zauzimamo na ljestvicama uspješnosti u Europi i prvima na ljestvicama korupcije, iseljavanja, drogiranja, alkoholizma..., i, napokon, o cijepljenju protiv korone u kojem smo među najjadnijima.

Ako, dakle, poriče da bilo što u ovoj zemlji (osim oporbe i medija) ne valja, ništa se drugo nije moglo očekivati ni u povodu tragedije djevojčice iz Nove Gradiške. To ne govori samo o želji da se bude nevin i izbjegne odgovornost nego i o nedostatku sućuti i neosjetljivosti prema tragičnoj sudbini djeteta koje je jedna državna služba izručila ubojicama, služba koja ima svoje mjerodavno ministarstvo. Hrvatska doista nema sreće, od početka 2000. godine bira vlasti – goru za gorom, vlasti za koje se nevolje i tragedije događaju “na terenu” pa ni za što nisu odgovorne.