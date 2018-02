Videopomoćnik za suce i za političare

VAR (Video Assistant Referee, odnosno videopomoćnik za suce) u talijanskom se nogometnom prvenstvu koristi od ove sezone, a tako će biti i na ovogodišnjem Svjetskom nogometnom prvenstvu u Rusiji.

Za neku sumnjivu situaciju sudac može zaustaviti utakmicu i zatražiti da na ekranu vidi ponovljenu akciju i na osnovi usporene snimke donijeti sud. Talijanska televizija La7 povela se za tim primjerom te je u veljači uvela svakodnevnu polusatnu emisiju (od ponedjeljka do petka u 19.15 sati), a trajat će sve do parlamentarnih izbora 4. ožujka, nazvanu VAR Condicio (drugi dio kovanice dolazi od “par condicio”, što sugerira da svi kandidati moraju u predizbornoj kampanji imati jednake uvjete nastupa u televizijskim emisijama) tijekom koje se provjeravaju izjave i obećanja političara uoči izbora. Posluša se izjava, primjerice da će svi građani dobiti plaću bez obzira na to da rade ili ne, te onda profesori ekonomije analiziraju je li to moguće, ima li financijskog pokrića za takvo što. Ili da će se ukinuti plaćanje cestarine itd., a onda se pokaže da za obećanja koja političari daju u predizbornoj kampanji nema novca i da nisu provediva.

Facebook je platio stranicu oglasa u novinama (u Corriere della Sera, primjerice) kako bi objavio 10 pravila za otkrivanje lažnih vijesti (fake news). Prvo, ne vjeruj naslovima. Drugo, provjeri URL. Treće, provjeri izvor. Četvrto, pozornost kod formatiranja. Peto, dobro prouči slike. Šesto, provjeri datume. Sedmo, provjeri svjedočenja. Osmo, prenose li i drugi izvori tu vijest. Deveto, vijest bi mogla biti šala. Deseto, neke su vijesti namjerno lažne.

I jedna su i druga inicijativa, kao i svaka slična, za pohvalu. Emisije kakva je VAR Condicio trebale bi postojati uvijek, svuda, u svim zemljama, a ne samo tijekom predizborne kampanje. Deset Facebookovih zapovijedi nisu samo za novinare iako bi se oni tih pravila trebali držati zbog svoje profesije, već za sve čitatelje. Facebook je postao arena u kojoj su gledatelji također palčevima pokazivali svoje raspoloženje i pri tome vikali “ubij!”, kao što mnogi (gotovo uvijek anonimni) na društvenim mrežama priželjkuju nečiju smrt samo zato što se ne slažu s tuđim mišljenjem. Lažne vijesti zasigurno neće nestati, ali i barem ih razotkrijmo!