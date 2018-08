Uljanik više nije priča o plaćama, već o pokretu otpora Istre

Građani Pule izašli su na ulice podržati Uljanikove radnike, ali i po transparentima i po povicima koji su se mogli čuti jasno je da je priča o kašnjenju plaće za srpanj i potencijalnom stečaju jednog škvera prerasla ekonomske okolnosti.

Prosvjed se pretvorio u svojevrsni pokret otpora Istre protiv lokalne vlasti, a uz izražavanje skepse i prema onoj na državnoj razini. Izvan tog konteksta problem Uljanika više se ne može ni pokušati sagledati, a da bi se od iskre mogao zapaliti veliki požar, Banski su dvori morali anticipirati i pokušati riješiti problem prije nego je prerastao u narodni bunt.

[video: 26385 / ]

Vlada nije u lakoj poziciji jer pomoć u obliku novca ne može odobriti, a kako sada stvari stoje, novac Uljaniku više ne žele dati ni sadašnji suvlasnici ni potencijalni novi vlasnici pulskog brodogradilišta. Radnici se moraju pomiriti s činjenicom da do plaće neće lako doći jer nitko neće odobriti injekciju novca prije nego što Europska komisija potvrdi plan restrukturiranja, a do tada može proći i više od mjesec ili dva dana, i to ako se Vlada potrudi požuriti predmet.

Stečaj kao rješenje najizglednija je opcija, ako se zaustavi proizvodnja, a u njemu, osim radnika, najveći je gubitnik država koja je jamčila za 660 milijuna eura vrijedne kredite potrošene za izradu brodova koji nisu ugovoreni po profitabilnim uvjetima pa su donijeli gubitke umjesto zarade kompaniji.

[video: 26391 / ]

To kako su uprave dogovarale poslove s naručiteljima i je li tvrtka profitabilna zadnja je briga radnika Uljanika koji su za to najmanje odgovorni, a kojima je trenutno ugrožena egzistencija. Najlakše je otjerati i ovaj škver u stečaj i staviti ključ u bravu jer u njemu rade ljudi čiji je profil stručnosti itekako tražen u europskim zemljama, ali to znači i odustajanje od jedne od industrija u kojima imamo know how i po kojima smo prepoznati.

Da brodogradnja ima budućnost u Hrvatskoj, pokazuju mala brodogradilišta, Viktor Lenac i Brodosplit koji imaju vlasnike koji u tom sektoru žele ostati, a ne one koji sanjaju o apartmanima na nekadašnjim dokovima.