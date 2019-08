U državi BiH zadovoljni su samo Bošnjaci koji je ugrožavaju

Subota 27. srpnja

Ako Britanci izlaze iz EU, zašto Hrvatska ostaje?

Velika će Britanija iz EU izići 31. listopada, kako najavljuje novi premijer Boris Johnson, koji je smijenio pola Vlade i okružio se odlučnim brexiterima. Je li moguće uspoređivati Hrvatsku s tom moćnom državom i upitati se – ako ona iz nekih svojih razloga napušta Uniju, iz kojih to razloga mi u njoj ostajemo? Britanija drži do svoga identiteta i ne želi da se utapa u EU koju čini tridesetak država, u Hrvatskoj je obratno – svoj osobni i nacionalni identitet Andrej Plenković vidi upravo u EU, u gubitku svake hrvatske samosvojnosti, i financijske, i gospodarske i političke. Njemu je EU hrvatska bit i sudbina, izlaskom iz EU Britanija se pak vraća svojoj biti i sudbini, svojem povijesnom i suvremenom značenju. Britanski premijer nikad se nekom skupu EU nije obraćao na šest jezika, jer se ponosi svojim, Plenković misli da mu ponos daje obraćanje u stilu sluganskog provincijalca na šest jezika dok tako daje do znanja da je Hrvatska spremna skinuti gaće na svim jezicima i da se pronalazi gubeći se u svima. Britanija odlazi jer hoće biti neovisna, Plenkovićevu Hrvatsku pred neovisnošću obuzima panika.

Nedjelja 28. srpnja

Pred ljudima koji nemaju za kruh mašu milijardama

Iznad nadnaslova “Analiza porezne reforme” u jednim novinama čitam naslov – “Plenkovićev paket od 3,7 milijardi”. Uz naslov je na slici golemi, markantni premijer, a u kutu slike mala zamagljena glava ministra financija Zdravka Marića, njegova ministranta. To je hrvatska vlast – makropremijer, njegov mikroministar i zapljuskivanje nacije milijardama. Sirotinja nema dovoljno kuna za hranu, odjeću i školske knjige, ali zato država maše milijardama – te milijardska porezna reforma, te je za nekoliko milijardi smanjen javni dug, te je za nekoliko milijardi porastao BDP, te je toliko i toliko porastao izvoz itd. Čovjek se pita imaju li ti ljudi ženu, djecu, prijatelje, kako ih pred njima, a onda i pred Bogom i javnošću, nije stid govoriti o milijardama dok deseci tisuća djece gladuju, dok se svaki dan po kolodvorima gužvaju tisuće Hrvata koje protjeruju u inozemstvo, dok smo po svim gospodarskim i drugim pokazateljima pri europskom dnu? Kako ih nije stid na toj sirotinji i na obmanjivanju nacije “zarađivati” goleme plaće? Ali ministru Mariću bar treba priznati da ima iskustva – u Agrokoru je također mahao milijardama pa je uslijedila katastrofa.

Ponedjeljak 29. srpnja

Kult ličnosti već se gradi, fali još samo jedna partija

Sve češće spominje se velika koalicija HDZ-a i SDP-a, kao spas ili opasnost za Hrvatsku. Za bivšeg premijera Franju Gregurića to bi bio “model koji bi riješio probleme u državi”, dok politolog Anđelko Milardović u velikoj koaliciji vidi povratak na vlast Saveza komunista Hvatske, u vrijeme kojeg je Gregurić bio istaknuti kadar u gospodarstvu: “Ljevica i desnica su razbijene da bi se SKH vratio na vlast. Sustav bi išao prema autoritativnom, to je potencijalno zastrašujuće”. A to “zastrašujuće”, kaže Milardović, imamo i sada kada mediji 24 sata prate gdje je Plenković, “tako je bilo samo za vrijeme Josipa Broza Tita”. To “političko ludilo... već graniči s autoritativnim političkim rješenjima s totalnom kontrolom medija i stvaranjem kulta ličnosti”. Ni kult ličnosti, ni jednopartijski sistem koji bi se vratio sa savezom HDZ-a i SDP-a, ni kontrola medija ni druge “vrijednosti komunizma” nisu strane ni Greguriću, ni Plenkoviću, ni mnogima u HDZ-u i SDP-u. Oni su te ljepote iz bivše Jugoslavije u demokratsku Hrvatsku prenijeli kao naviku, kao nazor u kojem su bili formirani i sami ga promicali. Nakon mogućeg povratka SKH na vlast bit će nužno vratiti i – Hrvatsko proljeće!

Utorak 30. srpnja

Trumpov naziv prikladan i za hrvatske antifašiste

Trump je gotov! Kad ga se dohvate hrvatski antifašisti, neće mu biti spasa. Taj opaki desničar koji je na čelu najveće svjetske sile na Twitteru je napisao: “Antife su skupina kukavičkih lijevih radikala i luđaka koji hodaju uokolo i udaraju ljude (...) u glave palicama za bejzbol. Razmišljam o tome da ih imenujem terorističkom organizacijom, skupa s MS-13 i ostalima”. Najavio je to poslije niza terorističkih napada američkih antifašista na nevine ljude i pod pritiskom desetaka tisuća Amerikanaca koji traže spas od te podivljale skupine. Kad bi bili proglašeni teroristima, to bi uvelike olakšalo posao policiji. Naravno, nisu izostale reakcije, pogotovo iz Europe, a iz Njemačke se javio, što je poslastica za naše antitrumpovske lijeve medije, “novinar bosanskohercegovačkih korijena Krsto Lazarević”. Zacijelo nisu nimalo ravnodušni ni hrvatski antifašisti, pa premda su manje nasilni od američkih, bilo bi normalno razmisliti o tome bi li se oni mogli nazvati imenom kakvim ih namjerava nazvati Trump zbog nasljeđa u kojem je žrtava terora bilo na desetke tisuća. To prije što je to nasljeđe iz Jugoslavije koju su partizanski antifašisti učinili vrlo sličnom fašističkim državama.

Srijeda 31. srpnja

Pohvale zemalja koje su nas pretvorile u koloniju

Kad je nova predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen odlučila pohoditi Hrvatsku na početku mandata, vlast i mediji vrištali su od oduševljenja. Ona im se u posjetu Hrvatskoj odužila i nahvalila našu zemlju: “Drago mi je biti među prijateljima, Hrvatska je priča o uspjehu”. Ta priča je posljednjih godina Hrvatima ispričana u obilju tekstova s naslovima koji su ih činili sretnima i ponosnima. Na primjer – “Hrvatska na vrhu ljestvice siromašnih zemalja EU”, “Hrvatska po socijalnoj pravdi pri dnu EU ljestvice”, “Hrvatska na dnu ljestvice konkurentnosti, u društvu Venezuele, Mongolije...”, “EU sve uspješniji u području inovacija, Hrvatska i dalje na dnu ljestvice”, “Hrvatska – na dnu ljestvice mirovina u Europskoj uniji!”, “U svim smo vrstama osiguranja pri samom dnu EU...”, “Eurostat potvrdio: Hrvatska u 2018. godini na dnu po kupovnoj moći u EU”, “SDP-ove kandidatkinje za EP: ‘Hrvatska je po zaštiti potrošača na europskom dnu’”, “Hrvatska je na dnu po učinkovitosti korištenja europskih fondova”... Dodajmo: Hrvatska je na vrhu po pohvalama iz moćnih zemalja EU koje su je pretvorile u koloniju i čiji je profiteri nemilosrdno perušaju.

Četvrtak 1. kolovoza

O militantnom islamu govori se u cijeloj regiji

Kolinda Grabar-Kitarović je navodno u Izraelu o BiH rekla, što je odlučno demantirala, da je “riječ o vrlo nestabilnoj državi” koju su “u nekim aspektima preuzeli ljudi povezani s Iranom i terorističkim organizacijama” kao i da tu državu “kontrolira militantni islam”. Bošnjački dužnosnici predsjednicu i Hrvatsku napali su kao malo kad dosad. Kažu, riječ je o “lažima koje izmišlja agresivna i ksenofobna politika službenog Zagreba prema Bosni i Hercegovini i Bošnjacima, koja ima sve elemente fašizma”, a hrvatskoj predsjednici se preporučuje da se pozabavi “militantnim neofašističkim pokretima u svojoj zemlji” itd. Nakon što je opovrgnula neistine iz Izraela, Kolinda se osvrnula i na te žestoke reakcije u BiH “koje uspoređuju Hrvatsku s fašističkom državom” i koje “u potpunosti odbacujem, to je totalni nonsens”. Ali napomenimo kako se o militantnom islamu govori u cijeloj Europi, o terorizmu s njim povezanim pišu se doktorske disertacije... A nestabilnost BiH je očita, Dodik svako malo prijeti odcjepljenjem a Hrvati u BiH danomice izražavaju nezadovoljstvo svojim položajem i diskriminacijom u toj državi. Zadovoljni su u BiH samo oni koji je najviše ugrožavaju – Bošnjaci.

Petak 2. kolovoza

Zar bi Thompson trebao platiti troškove koncerta?

Thompson će dan uoči obilježavanja obljetnice Oluje nastupiti na splitskoj rivi. Premda će pjevati bez honorara, kao i u sličnim prigodama, medije najviše zanima koliko će koncert koštati. Nikad se to ne događa kad nastupaju drugi pjevači, kao Miroslav Škoro, ali u narodu najomiljenijeg pjevača treba bar malo ocrniti upravo zato što je najpopularniji. Malo je nezgodno prozivati ga zbog izrazitog domoljublja u ozračju što se stvara na njegovim koncertima, a kako su ljudi jako osjetljivi na novac – razglasimo troškovitost Thompsonovih nastupa koji su “iz godine u godinu veći”. Zar bi pjevač trebao i besplatno pjevati i još plaćati troškove koncerata? Vjerojatno nema zemlje u svijetu u kojoj se publika nastoji zaštititi od glazbenika kojeg najviše voli. Tako se zapravo obnavlja praksa iz zločinačkog komunizma u kojem su najomiljeniji političari, intelektualci, pjevači... bili politici najnepoćudniji i najnapadaniji. Zar nije sramotno što branitelji, koji su ga pozvali u Split, moraju “krijumčariti” Thompsona dan uoči proslave Oluje kad mu nije omogućen nastup u Kninu na dan proslave Oluje? Premda “ima status neuhvatljiv za većinu nas”, kako mu priznaje i ljevičarski kolega Urban.