SDP i Mrsić moraliziraju, a ozakonili su nakaradu za bogate sportaše

Što su mediji radili poznatim Hrvatima za koje su po njihovu stilu života smatrali da se nisu smjeli naći na listi dobitnika tromjesečne državne potpore od 3250 kuna, koja se dodjeljuje iz sredstava prikupljenih i od onih koji su, ili će zbog koronavirusa ostati i bez posla.

Neki su se, poput Severine i nogometaša Osijeka, bez svoga znanja našli na toj listi pa su se odmah odrekli teškog moralnog tereta. Premda riječ je o potporama za očuvanje radnih mjesta pa je državi svejedno kakvo je imovinsko stanje poslodavca, premda ne bi trebalo biti i ponaša li se društveno odgovorno u krizi ili ne.

Ipak, dirljivo je kako su predsjednik Demokrata Mirando Mrsić, SDP, ali i dio medija zbog krize brižni prema svakoj kuni proračunskog novca i osobama s invaliditetom. Kako li je samo bivši ministar rada aktualnoga Josipa Aladrovića podučio kako bi trebao brinuti za najosjetljivije.

“Uzima novce invalidima da bi ih podijelio nogometašima, estradnjacima, naftašima i Miroslavu Škori koji je također iskoristio mjere pomoći”, obrazložio je suštinu Aladrovićeve moralne propasti. I, zaključio je kako nas očekuje Titanic scenarij u kojem će pojaseve za spašavanje imati samo bogati i podobni na platnom spisku HDZ-a. Mrsićevo samopouzdanje u moralnoj osudi vjerojatno proizlazi iz toga što kad je on kao ministar nudeći poticaje prvo od 1600, pa 2400 kuna za zapošljavanje mladih, predvidio osigurače kako to ne bi koristili i bogati poslodavci.

I SDP je upozorio preko Twittera da je Vlada nakaradnim odlukama invalidima uzela dostojanstvo, ukrala im pola milijarde kuna, a u korist poslodavaca, rezolutno poručivši “Ne želimo takvu Hrvatsku!”. Naravno da među poslodavcima nema samo cvijeća, već ima i smeća, te će se neki i okoristiti, ali svoditi ih sve na omraženu kastu prilično je marksistički pristup. Aladrović je odluku donio temeljem zakonske odredbe koja u okolnostima izazvanim Covidom-19 omogućuje prenamjenu sredstava radi očuvanja radnih mjesta. Na to ga je ovlastio Hrvatski sabor 19. ožujka, i to sa 119 glasova “za” i šest “suzdržanih”.

Jedan od potonjih bio je Mrsić, ali niz SDP-ovaca pa i Davor Bernardić bili su “za”, valjda ne samo zbog toga kako bi mogli kritizirati HDZ-ova ministra kad se posluži tim alatom. Uostalom, kako je riječ o neutrošenim sredstvima ima smisla u tomu kako ih je u ovim okolnostima bolje iskoristiti za spas bilo kojeg radnog mjesta, to više jer se ranije šutjelo što ta sredstva stoje neiskorištena. Ali, izbori su pa je logično da SDP traži dostojanstvo za najugroženije.

Iako, njihova, Vlada Zorana Milanovića donijela je jednu od moralno nakaradnijih odluka kad su fizički najspremnije među nama, osvajače najvećih sportskih odličja, bez imovinskog cenzusa, nagradili s trajnom naknadom (sada već od više od 3000 do 6800 kuna) kad navrše 45 godina, bez obzira i ako sjede na milijunima, ili su se obogatili za sportske karijere, pa i tako što im je država za osvojene medalje već isplatila stotine tisuća, a izuzetnima i milijune kuna, dala stanove i financirala njihove karijere pod egidom kako su puno učinili za Hrvatsku. Bila su to vremena “starog normalnog” kad su unatoč recesiji čak i socijaldemokrati šakom i kapom dijelili i bogatima.

To je bolniji udarac Plenkovićeva vlada zadala SDP-u kad je tako drsko ušla na njihov teritorij dodjelom mirovine od 800 kuna svima koji ju nisu uspjeli steći do 65. Premda je to od četiri do osam puta manje nego što dobivaju i bogati sportski asevi od 45., i ta je mizerija puno za 19.700 uglavnom žena, koje bi kako se procjenjuje mogle dobiti to “dostojanstvo” od početka 2021., a još 21.550 od 2022.

Pitanje je hoće li HDZ profitirati od tog predizbornog poteza, ali po reakciji SDP-a očito to dobro zvuči. Iako, dok pravo na sportsku mirovinu ima i sportaš koji je većim dijelom svoje karijere za svoju domovinu zapravo izabrao neku od poreznih oaza, te je dovoljno da je netom prije prijavio prebivalište u RH, za dostojanstvenu mirovinu predviđeni su strogi uvjeti, 20 godina neprekinutog prebivališta, a naravno definiran je i imovinski cenzus i to od 800 kuna po članu kućanstva.

E pa to je nakaradno što smo tako nekritični prema bogatima, a tako skrupulozni kad dijelimo siromašnima, a još nakaradnije je što se o tim “herojima” koji su svijetom pronosili glas o Hrvatskoj, osobito licemjeri ne usude zucnuti, bojeći se osobito pred izbore osvete sportski indoktrinirane nacije. Gdje toga ima? Jedino još u Srbiji.