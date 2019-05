Poštovali bi HOS-ovci i Hrvatske zakone da su jasni

Austrijska policija iznimno je ozbiljno shvatila provedbu zakona donesenog 1. ožujka, koji strogo sankcionira znakovlje Nezavisne Države Hrvatske, izjednačavajući ga sa zabranjenim terorističkim organizacijama poput ISIL-a i Al-Qa’ide.

Čak 450 pripadnika snaga reda osiguravat će sutrašnju komemoraciju žrtvama Bleiburga, na kojoj se očekuje i do 15.000 hodočasnika. Uz temeljnu policiju iz cijele Austrije, provedbu reda i mira čuvat će i austrijski specijalci Kobre, protueksplozivni timovi, helikopteri, djelatnici ureda za borbu protiv terorizma pa i policajci iz Hrvatske.

Premda odanost političkoj ideji i domoljublje nemaju cijenu, visina sankcija, koje iznose od 4000 do 10.000 eura za ponovljeno djelo, zasigurno će svakog potencijalnog prekršitelja zakona natjerati na to da dvaput razmisli. Međutim, takvih ni prošle godine u Bleiburgu nije bilo mnogo. Prema podacima austrijske policije, na Bleiburškom polju bilo je između dvanaest i petnaest tisuća hodočasnika, a privedeno je šest ljudi. Od tog broja petorica su optužena. Gledano u postocima, prekršitelja ili provokatora, u odnosu na ukupni broj posjetitelja, bilo je samo 0,042 posto.

Ove godine, dovoljan će biti i jedan jedini prekršitelj da napravi štetu koja bi mogla dovesti do prekida komemoracije, do moguće zabrane te, uzročnoposljedično, do međunarodne sramote za Hrvatsku, ionako već optuživanu za koketiranje s ustaštvom.

No, za to nisu ni ponajmanje krive austrijske, već hrvatske vlasti koje već godinama odgađaju konačni obračun sa simbolima poražene NDH. Neujednačena sudska praksa proistekla iz nedovoljno preciznih zakona – koja Thompsona malo progoni pa malo oslobađa, koja pravomoćno osudi Josipa Šimunića pa pravomoćno oslobodi HOS-ovca Damira Markuša Kutinu – unosi zbrku među građane koji ne znaju što je dopušteno, a što zabranjeno. Iz Vlade još nema naznaka da bi se takve zakonske izmjene mogle i dogoditi. Eto im austrijskog primjera! HOS-ovci sutra u Bleiburg neće s ratnim obilježjima zato što su, kažu, legalisti. Poštovali bi oni i hrvatski zakon kada bi ga netko donio.