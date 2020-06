Nije sve u lideru, i Škori su se dogodili Rimac i Kuščević

I govor tijela Andreja Plenkovića te polemički stil nerijetko garniran i bahatostima odraz je i njegove svijesti o dominaciji na političkoj sceni. Posljednji koji mu je mogao parirati bio je Zoran Milanović, sada i kao uteg Restart koalicije dodatni motivator desnice, kojoj je uoči kampanje otvoreno bacio rukavice u lice. Kad bi se izravno biralo premijera, Plenković bi pobijedio. I bez premijerskog mandata ima najbogatije iskustvo, te je superioran po većini kriterija koji čine državnika, lidera i političara. I oni kojima nije izbor ne osporavaju mu kvalitete. I to što je inzistirajući na političkoj stabilnosti uspješno odradio mandat iako su mu davali minimalne šanse, kako je uvjerljivo stabilizirao i odnose u stranci, te što je dokazao da s različitim ljudima zna kako i što treba raditi u krizi, uz finu doradu koju će sugerirati birači, to sve skupa predstavlja razuman odabir za stabilno vodstvo u nestabilnim vremenima koja nas očekuju. To je suština izborne priče HDZ-a u kojoj je Plenković glavni adut te stoga vode izrazito personaliziranu kampanju.

Za razliku od, očito s razlogom, “obezglavljene” kampanje Restart koalicije, pa bi se po prvi put moglo dogoditi da potencijalni premijer ne osvoji najviše glasova, nego čak možda netko od kandidata s brojem 14 na listama Restart koalicije. I Domoljubni pokret sve karte polaže na Miroslava Škoru pa se i lokalne kampanje vode s njegovim likom u prvom planu, što zapravo samo sugerira da kandidati po izbornim jedinicama nisu snaga te opcije. To što se Škoro morao ograditi od svoje osuđene kandidatkinje, a onda mu još jedan kandidat, načelnik općine ima vrlo neugodan sukob interesa, govori kako su sklepane liste odnosno da nisu provedene ni google-provjere, a i sugerira da se ono protiv čega je Škoro ustao događa i onima s poštenim namjerama. Očito i njemu se mogu dogoditi i Lovro Kuščević i Josipa Rimac. Stoga, iako je lider bitan, ne čini jedan čovjek vlast. Stoga ni sučeljavanje lidera neće donijeti ništa novo. To baš i nije forma u kojem personalna dominacija po relevantnim kriterijima može doći do izražaja to više jer je i Davor Bernardić inteligentan, elokventan, a s vremenom se izvještio u fraziranju i nizanju optužbi na račun HDZ-a, tako da u tom dvoboju (kolumna je pisana prije sučeljavanja) jedino Bernardić može profitirati.

>> VIDEO Andrej Plenković i Davor Bernardić najizgledniji kandidati za hrvatskog premijera

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Dok je Plenković eventualno mogao tek demonstrirati ono što se ionako već zna. I što se tiče sastava timova, HDZ-ova je prednost dulja klupa, što su, dodajmo ironično, dokazali i u ovom mandatu s gotovo pa dvije vlade. Upravo ta širina, ujedno je i najveća HDZ-ova mana, generator nepotizma, klijentelizma pa i korupcije. Kao najveća stranka su i najveći potencijal za sve negativnosti. Ipak, Plenkoviću se ne može prilijepiti etiketu nepoštenja i korumpiranosti, ali iako je sačuvao svoj obraz malo je učinio da promijeni mentalitet članova svoje stranke odnosno percepciju HDZ-a.

Premda nije ni oporba bez mana, od Davora Bernardića i Anke Mrak Taritaš koji su i sami pokazali da na vlasti i te kako znaju voditi računa o vlastitim interesima, a Krešo Beljak, nepredvidljivi tviter-ekshibicionist, čije ga je shvaćanje demokracije prilično osamilo u HSS-u, završni udarac zadao si je autokratskim instaliranjem bivšeg Mostovca Vlahe Orepića za svoga dopredsjednika. Bernardić bi ipak sudeći po anketama mogao po prvi put pobijediti na nekim izborima, jer na predsjedničkima je pobijedio Zoran Milanović, a na europskima HDZ je osvojio 4 % ili 43.000 više glasova.

>> VIDEO Analiza Skoke i Macana u studiju Večernjeg: Škoro gubi popularnost, a od SDP-a se očekivalo više

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Anketne najave utoliko su štetne za Restart koaliciju jer će imati motivacijski učinak kod desnice kako bi spriječili apsolutnu dominaciju ljevice na vlasti. Na izbornim listama Bernardić je istakao svoje slabosti kojima je jaki adut SDP-a Ranko Ostojić odbio dati legitimitet, a što bi sve skupa moglo otjerati birače konkurentnim opcijama, to više jer ankete govore kako je to isplativo političko ulaganje. “Možemo” se nametnuo kao dobar spoj autentične ljevice, politike i aktivizma i ti “ulični pjevači” svojom iskrenošću plijene sve više pažnje. Nije bačen ni glas za Stranku s imenom i prezimenom, a pojedinačnom uspjehu mogu se nadati Demokrati i Laburisti, dok je Živi zid čini se svoje odsvirao.

Što se izgleda moguće desne vlade tiče, pitanje je koliko će Škoro i Most ojačan s novim imenima uzeti HDZ-u. Ili, bolje reći osvojiti jer i predsjednički izbori su pokazali da je Škoro imao svoje autentične birače koji ionako ne bi glasovali za Plenkovićev HDZ. Aktualne ankete tako pokazuju da HDZ-u čak nije naštetio ni odlazak Ivana Penave. Dio HDZ-ovih birača izrazio je protest na predsjedničkim izborima, kad su si mogli priuštiti taj luksuz, ali na parlamentarnima odlučuju i o svojoj sudbini, uz to što je i Plenković njihovu poruku očito prinio svojoj pozornosti.