Ni tvrda ni meka, kohabitacija treba biti profesionalna, a ne da se temelji države ruše s vrha

Nastavi li ići puževim korakom u mijenjanju države, Hrvatska se u skorije vrijeme neće izvući s dna europske ljestvice; nešto će morati mijenjati u svojoj politici, možda i igrače ili izbornike, ovisi o tome kako će završiti sadašnja utakmica. Sva je sreća da se iz Europe ne ispada, osim da to same države krivo odluče. Uza svu skepsu, Hrvate nije lako uvjeriti da bi im izvan Europe bilo bolje nego što je u Europi. Ipak se mnogi projekti grade europskim novcem, nade u gospodarski oporavak temelje se, opet, na europskom novcu, za saniranje posljedica potresa Europa je također otvorila novčanik. Dakle, ako je s Europom teško, bez nje bi bilo puno teže. Tko to ne vidi, ili je ljubomoran na Europu, ili je prekomjerno zaljubljen u Hrvatsku, ili nije otišao dalje od Bregane pa ne zna što je Balkan.