Najgore je što očajna percepcija pravosuđa nije vijest!

Najgore je u izvješću Europske komisije o stanju pravosuđa u EU, što se Hrvatske tiče, to što u tom izvješću za nas nema vijesti jer smo u pogledu percepcije neovisnosti sudstva i dalje na samom europskom dnu. Štoviše, percepcija je sve lošija, kako opća tako i ona poslovna od strane tvrtki. Poražavajuće je to što nas iz godine u godinu izvješća EU, pa i Vijeća Europe, Svjetskog ekonomskog foruma... upozoravaju na poražavajuću percepciju pravosuđa, ali unatoč tomu u Hrvatskoj se ništa ne događa – “psi laju, a karavane prolaze”. Odnosno, u našem slučaju to znači da “psi laju”, a poslovne “karavane” na žalost ne dolaze.

Stvarno stanje u pravosuđu možda i jest bolje, ali dok je subjektivan dojam korisnika pravosuđa tako loš, posve je nebitno kakvo je stvarno stanje. Ključno je pitanje zašto je percepcija tako loša. Činjenica je da su učinjeni prilični pomaci u smanjivanju zaostataka na sudovima te da je prilično smanjen broj dugotrajno neriješenih sudskih predmeta. Postupci se sve brže rješavaju... Ali, unatoč pomacima, percepcija je sve lošija. Istodobno, u raskoraku s percepcijom činjenica je da smo i dalje nacija koja je u samom vrhu, peti smo, po broju zaprimljenih sudskih predmeta na sto tisuća stanovnika, odnosno prvi smo po broju civilnih, trgovačkih i upravnih predmeta na sto stanovnika među dvadesetak zemalja koje su poslale te podatke.

Naši sudovi percipirani su kao najmanje neovisni, a ispada da su najpopularniji u EU!? Naime, i dalje imamo najviše sudaca koji nemaju problema s učinkovitošću. Dio uzroka valja tražiti i u tomu što imamo jednu od najnižih sudski taksi na tužbe, nešto je i u svađalačkom i kverulantnom mentalitetu...

Što se razloga loše percepcije tiče, Hrvati uvjerljivo najčešće ističu “utjecaj i pritisak vlade i političara” (68%), “utjecaj ekonomskih i drugih interesa” (62 %) te “status i položaj sudaca koji nedovoljno jamči neovisnost” (49 %). Ako mediji i percepciju pogrešno poistovjete sa stvarnim stanjem pa zaključe kako smo najgori u EU po neovisnosti, a i političari se samo populistički i nekritički bave pravosuđem, kako bi percepcija bila drukčija.

VIDEO Pogledajte video usporedbe Hrvatske i Slovenije: