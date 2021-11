Na putu smo da postanemo zemlja u kojoj je jedino lijepo ljetovati i zimovati, ali ne raditi i živjeti

Znaš, to je brod… to nisu samo kobilica, trup, paluba i jedra. To je samo ono što brod treba. Ali ono što je brod stvarno… to je sloboda – govorio je kapetan Jack Sparrow u poznatom filmu. Hrvatska riječ “brod” povezuje se sa starim slavenskim glagolom brestibredo, što znači gaziti, pregaziti, prijeći preko vode. Porijeklo riječi brod je, očito, kontinentalno, ali Hrvati su prve zapažene brodove gradili još u 10. stoljeću. Tada smo, izgleda, bili pomorska zemlja. Bili smo to i kroz povijest, stoljećima. Sve do 5. studenoga 2021. kada je na svojoj sjednici, hrvatska Vlada donijela Odluku o stvaranju prethodno potrebnih uvjeta za provođenje postupka likvidacije društva Brodarski institut d.o.o. Zagreb.