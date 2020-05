Na nastavu u doba korone uz potpuno nerazumljive poruke

Kad ujutro dođe u školu, mali Marko predat će učiteljici bilježnicu u kojoj piše kolika mu je temperatura. Njegov prijatelj to neće učiniti, on nema takvu bilježnicu. Roditelji su obojici morali izmjeriti temperaturu prije polaska u školu, a hoće li to upisati u informativku na njihovoj je volji.

Mjerenje temperature je dužnost roditelja, a donošenje bilježnice preporuka. Dodatne su to upute, nakon onih prvotnih, po najavi otvaranja vrtića i osnovnih škola za učenike nižih razreda. Tako su uz glavne naputke uslijedila još dva dodatka među kojima i ovaj o mjerenju temperature. Nešto je obveza, a nešto preporuka. Nešto moramo, drugo nam je na volju.

No sve se to uklapa u ionako kakofoničnu atmosferu oko najave otvaranja škola dok mnogi nisu ni shvatili moraju li poslati djecu ili je to roditeljska odluka. Ne otvaraju se škole postupno jedino u Hrvatskoj, neke zemlje u kojima je situacija s novim koronavirusom bitno lošija već su započele s djelomičnim povratkom djece u klupe.

Francuska je ograničila broj učenika na 15 u razredu, a tjedan dana nakon otvaranja neke je škole privremeno ponovno zatvorila zbog ukupno 70 slučajeva infekcije povezanih s tim ustanovama. Virus se pojavio i u nekim njemačkim školama, u Južnoj Koreji pred ulazom u škole mjere temperaturu svima, u Australiji se milijunima dolara financiraju škole radi učinkovite higijene i dezinfekcije.

Upravo su higijena, dezinfekcija i distanca jedino što cijeli svijet u ovom trenutku ima i poznaje da funkcionira. Ne može država propisati svaki detalj ponašanja. Takvi pokušaji, pokazuje se, obično završavaju kao kamen smutnje, a sutra i kao vic.

Osobna odgovornost, odnosno odgovornost roditelja za vlastito dijete, ne treba stajati ni u jednoj preporuci, pravilniku, uputi. Ako se mjera ne držimo ni izvan vrtića ili škole onda nam dijete nije izloženije ovoj bolesti u tim ustanovama. Samo može predstavljati veći rizik za druge ljude, odgajatelje, učitelje te drugu djecu, zbog naše neodgovornosti. I tu je poanta – u osobnom izboru – hoćemo li brigom za sebe i svoju obitelj tako zaštititi i druge.