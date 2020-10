'Kad postanem gradonačelnik, neću raditi performanse, Rijeka će sa mnom prodisati'

Mostov zastupnik Marin Miletić prvi je objavio da će se kandidirati za riječkoga gradonačelnika. U intervjuu za Večernjakovu Nedjelju govori što ga je na to potaknulo i što očekuje od lokalnih izbora u svibnju iduće godine.

Što vas je potaknulo na gradonačelničku kandidaturu?

Prije svega građani Rijeke. Na posljednim parlamentarnim izborima dobio sam gotovo 2000 preferencijskih glasova u samoj Rijeci, u centru. Puno mi je ljudi prišlo i reklo: Hajde, Marine, dosta nam je svega. Vladajući su tu više od 30 godina i mogu reći da je sazrelo vrijeme za promjene, za neke bitno drukčije priče. Neka ozbiljna konkurencija u Rijeci ne postoji, a ne postoji ni neka druga demokršćanska opcija, nema centra. Ne želim biti bahat, ali jednostavno se nisu profilirali. Ja sam po habitusu borac, sportaš, volim se natjecati. I ljudi u vodstvu Mosta u Primorsko-goranskoj županiji rekli su mi kako misle da je to najbolje rješenje za Most i da imamo veliku šansu. Predložili su to Glavnom odboru Mosta, on je to jednoglasno prihvatio, kao i lokalna organizacija, i evo me u utrci za riječkoga gradonačelnika.

Sadašnji gradonačelnik Vojko Obersnel govorio je da se možda više neće kandidirati. Očekujete li ga u ovoj utrci?

Ne bi me iznenadilo da gospodin Obersnel krene i po šesti mandat, ali o tome trebaju odlučiti njegovi kolege u SDP-u. A u toj stranci ima jako puno poštenih ljudi koji shvaćaju da je Obersnelovo vrijeme prošlo. Kad bi se kandidirao, meni bi to bilo jako zanimljivo, iako mislim da potporu Riječana više nema. Vjerujem da bih uz dobru motivaciju ljudi da iziđu na izbore uspio čak u prvom krugu pobijediti gospodina Obersnela. No, ne želim o njemu puno govoriti. On je politička prošlost, svima je jasno da gubi živce, ne snalazi se u komunikaciji i artikulaciji i građanima Rijeke je jasno da je njegova politička priča završena.

Obersnel u gradu ima snažnu biračku strukturu. Kako se mislite boriti protiv te strukture?

Za njega većinom glasaju ljudi koje je postavio u svojoj lokalnoj mreži i gradskoj upravi. Ali i tamo ima jako puno vrijednih ljudi, profesionalaca, koji dobro rade svoj posao. Vjerujem da je i njima dosta čovjeka koji je tako otresit, pogubljen u nekim stvarima i siguran sam da će i brojni SDP-ovci, kada se nađu ispred biračke kutije, zaokružiti mene jer znaju što sa mnom dobivaju. Otvorenost, uključivost, kompetencije, ali i uvažavajući odnos. S druge strane, SDP je prošle lokalne izbore dobio uz vrlo malu izlaznost birača. Riječani mu jednostavno više ne vjeruju. Umorili su se od ispraznih obećanja. To ću promijeniti. Ljudima je dosta promašenih priča. Vrijeme je za povjerenje građana u svoje političare. Vrijeme je za gradonačelnika koji će biti uz ljude. Rijeka će prodisati.

Što ako desno od centra bude više kandidata i ako se raspu glasovi?

Uvažavajući političke oponente, ne možete koji mjesec prije izbora nekoga istaknuti i očekivati da će biti iole suvisliji rezultat. Zrele i odgovorne političke opcije sigurno ne traže nove ljude nekoliko mjeseci prije lokalnih izbora.

Jeste li razmišljali o tome da pokušate dobiti podršku i nekih drugih opcija?

Razmišljali su drugi, koji su u različitim kombinacijama, ali mi ne. U politici je važno da ne budete bahati i oholi, trebate čvrsto stajati na zemlji. S druge strane, ja sam praktički jučer postao političar i dobio sam osam posto glasova u svom gradu. Ljudi me tek upoznaju kao političara, shvaćaju koliko sam na terenu, stalno u razgovoru s njima, i vjerujem da zbog mojih javnih nastupa, naše organizacije i sjajnog tima stručnih ljudi sve nas zajedno čeka još snažniji rast. Most će izići samostalno s gradskom listom i sa mnom kao kandidatom za gradonačelnika Rijeke i mislimo da je u tome naša najveća snaga. Struka i poštenje bez mrlje, otvoren i spreman na timski rad – to je moj forte.

Kako gledate na Cvijanovićevu zvijezdu petokraku na neboderu na riječkom Korzu?

Mislim da je grad u ozbiljnim financijskim problemima, imamo akumulirane dugove veće od 200 milijuna kuna, neki su prikazani, neki nisu. Imamo prazne prostore, kolodvor koji obećavaju 20 godina, a ne gradi se, mlade ljude koji odlaze, ne žele ni studirati u Rijeci, roditelje koji nemaju vrtiće za svoje klince... Volio bih da govorimo o stvarnim problemima. Što se tiče zvijezde, bio sam u Pazinu na 77. godišnjici Pazinskih odluka i bilo mi je zanimljivo ondje vidjeti samo još dvoje kolega saborskih zastupnika, i to iz IDS-a. Nije bilo ni SDP-ovaca ni HDZ-ovaca, pa ih treba pitati kako oni to podupiru onaj pravi antifašizam. S druge strane, razumijem da ljudima te generacije to budi snažne emocije u ovom ili onom pogledu, no ja pripadam generaciji onih koji crvenu zvijezdu pamte kao simbol okupatorske vojske koja je napadala Vukovar i Osijek, razrušila Pakrac, Šibenik, Zadar, Dubrovnik i koja je kriva za 15.486 ubijenih hrvatskih branitelja i civila. Da istaknem, taj performans isključivo služi za micanje fokusa sa stvarnih problema Rijeke. Ja se sigurno neću baviti takvim performansima, bit ću ozbiljan gradonačelnik i političar.

Postanete li gradonačelnik, hoćete li ostati u Saboru?

Ne. Mislim da je jako važno biti odgovoran političar i u svemu što radite davati 130 posto. Kroz sve što radim uvijek se dajem do kraja. Svojim sugrađanima želim biti maksimalno na raspolaganju. Takav sam i sada, svi imaju moj telefonski broj. Sutra je subota, neki će se odmarati, a ja sam stalno na terenu, u Rijeci ili u Istri jer sam ljudima u kampanji obećao da ću svake subote cijeli dan biti na terenu. Volim raditi i mislim da je to, uz poštenje, na kraju i najvažnije.

Kako vam je u Saboru? Je li to dovoljno dobra platforma da čovjek može progurati neke svoje ideje?

Sigurno bi bilo bolje da nas je 15, 29 ili 40 pa bismo puno lakše progurali ideje, ali mislim da ne treba kukati ni plakati. Imamo sjajan tim, Most je u ovom sazivu u manjem broju, ali nikada nije bio jači. Da nazočite samo jednom našem sastanku shvatili biste da smo skup jakih pojedinaca u kojem svatko razmišlja svojom glavom, ali veže nas ljubav prema domovini i društvu. Vežu nas zajedničke vrijednosti i vjerujem da će Hrvatska tek vidjeti što Most može ponuditi.

Puno je kritika da je oporba pogubljena, da se svodi na kritiku vladajućih bez konkretnih prijedloga.

Mogao bih se složiti s vama kada ne bi bilo deficita demokracije koji imamo u sabornici radi mjera zbog COVID-a. Ako imamo osam zastupnika, a samo dvoje nas može biti u sabornici, naravno da se time poremeti cijeli sustav. Klub nam je u prizemlju, sabornica je na katu pa je to trčanje itd. S druge strane, Sabor zasjeda tek mjesec dana, a nas je petero ili šestero potpuno novih saborskih zastupnika, ali kao Most smo već poslali 10 svojih zakona u proceduru. Jučer sam molio predsjedajućeg da sjednica ne završi u dva, da razgovaramo o prijedlozima koje je oporba podnijela, ako već Vlada nije držala za shodno da sama ponudi neke zakone o kojima možemo razgovarati. Naravno da vladajući to nisu prihvatili, iako mislim da je radi demokracije važno da većina posluša oporbu i uvaži neke prijedloge koji su dobri, baš kao što i mi u saborskim odborima podržavamo Vladine za koje smatramo da su na dobrobit hrvatskih građana.

Vi ste vjeroučitelj. Vjeronauk je ponovo u fokusu jer škole ne uspijevaju osigurati da bude na početku ili na kraju nastave. Zašto se to ne riješi?

Radio sam kao vjeroučitelj gotovo 16 godina, 14 u najvećoj gimnaziji u regiji. U školama većinom rade požrtvovni ljudi koji su tamo iz ljubavi prema svom radu s djecom, obrazovanju i odgajanju naših klinaca. Na satničarima je velik teret jer ljudi gledaju kako postaviti satnicu za 19 ili 20 predmeta da sve funkcionira. Boris Jokić je sjajno rekao da je vjeronauk, dok god je izborni predmet, izraz pluralističkog društva i da ga podupire. To je i moj stav. Važno je nikome ne nametati ništa, roditelji imaju legitimno pravo nešto izabrati ili ne izabrati. S druge strane, malo mi je smiješno da se strelice ispaljuju prema Crkvi. Legitimno je pitati nadležno ministarstvo tko je taj tko bi trebao napraviti neku etiku za osnovne škole kakva postoji u srednjim školama i da se ne događaju rupe u satnici. Imali smo na vlasti i SDP i ministra Jovanovića koji je u svom sazivu mogao tu priču napraviti. Ja sam za to.

Biste li dopustili da vaše dijete sluša, primjerice, islamski vjeronauk?

Ako me pitate privatno, kao Marina Miletića, na moje sate dolazili su i imami i pastori i pastorice. Nemam s time problema jer mislim da se dijete u najvećoj mjeri formira unutar svoje obitelji. Različitost je dobra, ona nas izgrađuje kao osobe. Treba moći izići iz vlastitih kutija.