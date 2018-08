Država će sagraditi nacionalni stadion, ali vašim novcem

Kada ćemo, ako ne sada, sagraditi nacionalni stadion, zavapio je premijer Andrej Plenković nakon što je Hrvatska srušila Englesku pred njegovim očima na stadionu Lužnjiki. Milan Bandić u petak je urbi et orbi obznanio da će “Stadion nazionale” biti gotov 2021. godine, a njegova najnovija lokacija je – u Blatu! Gdje baš u Blatu, a nogomet nam je tek ovim povijesnim dosegom u Rusiji možda dobio malu priliku za se izvuče iz kaljuže.

Dobro, igra riječi, premda je Blato pitomi prigradski dio Zagreba s lijepo uređenim kućama. Lokacijski gledano, Bandićevoj ideji nema se što prigovoriti, mnogi su stadioni sagrađeni baš na prilazima gradu. Ta je lokacija prometnicama vrlo dobro povezana sa svim pravcima u Hrvatskoj.

Znam što dalje slijedi: što će nam nacionalni stadion, gdje su nam vrtići, škole, bolnice? To će uglavnom biti retorika oporbenih gradskih političara, vladajući establišment hodat će po jajima i od prigode do prigode dizati zeleni i crveni karton na temu nacionalnog stadiona. A nepoderivi gradonačelnik lako će pogaziti svoju riječ ako projekt propadne. I za to, tradicionalno, biti nagrađen novim mandatom.

Složit ću se sa Stanićevim riječima da nam je potreban još bolji rad s djecom, stvaranje lokalne infrastrukture te kvalitetniji doprinos zajednice malim nogometnim sredinama. To je čak važnije od samog stadiona. No, nogometno gledano, nacionalni stadion treba sagraditi. Jedan je detalj u Bandićevu govoru znakovit: nacionalni stadion nećemo davati privatnim investitorima. Zagreb je metropola i on to mora imati. Gradonačelnik, naravno, najavljuje jedan iznos – za 40 tisuća sjedala 120 milijuna eura. A arhitekt skače kao s električnog stolca i viče: Ali, gradonačelniče, to je nerealno, to je skuplje! I zato u tome igrači s velikim kapitalom nisu dobrodošli jer bi imali kontrolu, u takav se projekt ide jer je to prostor u koji se mogu “ugraditi” – mnogi!

Na kraju, država će time samo pokazati da se brine o vama, pa se taj mitski stadion može graditi i u Blatu. Za vaš novac!

