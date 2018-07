Bošnjaković će pojeftiniti ovrhe čarobnim štapićem?

Ministarstvo pravosuđa u javnu će raspravu uskoro pustiti dugoočekivani Nacrt novog Ovršnog zakona s poboljšanjem sustava koji je u crno zavio mnoge hrvatske građane.

Onima koji stenju pod dugotrajnim blokadama, a na računima više od 320.000 građana blokirano je više od 43 milijarde kuna, novi zakon neće pomoći jer će se on primjenjivati na nove ovršne postupke. No ako se za budućnost budu utvrdila pravila koja neće dopuštati nerazumno multipliciranje dugova, a istodobno bude osiguralo da se dugovi ipak naplate, bit će to velik korak i jamstvo da se stvari kreću u pravom smjeru.

A takvo nešto najavljuje i resorni ministar Dražen Bošnjaković. On tvrdi da će novi zakon osigurati brži i efikasniji postupak, vođenje e-ovrhe na sudovima i smanjenje troška ukupnog postupka, što je sve valja pozdraviti. No, nejasno je kako bi novi zakon mogao ispuniti takva očekivanja ako se već unaprijed govori da u “hranidbenom lancu” i dalje ostaju i javni bilježnici u statusu “vanjskih suradnika” suda te odvjetnici i Fina.

Ako su neslužbene najave točne, ne planira se ni dodatno reguliranje preprodaje duga trećim osobama, odnosno agencijama za naplatu potraživanja. Pa se postavlja pitanje ako se svi ti akteri i dalje budu namirivali iz ovrha, kako će postupak biti jeftiniji?! Ono što je u cijelom sustavu najviše gušilo ovršenike i što je dovelo do dugotrajnih blokada iz kojih se mnogi ne uspijevaju izvući upravo su ti troškovi, koji su zajedno s visokim kamatama prečesto bili i po nekoliko puta veći od samog duga.

Kakav su to “čarobni štapić” osmislili Bošnjaković i njegovi suradnici, vidjet ćemo kada zakon konačno ugleda svjetlo dana, a do tada se nadamo da će on predvidjeti barem drugačiji postupak naplate dugova. Jer ako bi prvenstvo u tim postupcima i dalje imali troškovi provedbe ovrhe pa kamata, a glavnica tek na kraju, ako bi uopće nešto i ostalo, dugotrajno blokirani ostali bi trajna sudbina Hrvatske.

