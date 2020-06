Amerika gori i umire, a Trump raspiruje vatru i tvita

Velika i moćna Amerika raspada se pred našim očima. Američki gradovi gore nakon brutalnog rasističkog ubojstva tamnoputog Georgea Floyda, žrtve bijelog policajca, američka je ekonomija na koljenima nakon što je više od 41 milijun Amerikanaca posljednja tri mjeseca ostalo bez posla, dok se pandemija koronavirusa nezaustavljivo širi zemljom.

Brojke su šokantne: broj zaraženih približava se dva milijuna, a dosad je umrlo više od 105 tisuća ljudi. Zdravstveni sustav najbogatije zemlje svijeta potpuno je neprimjeren za ovakve zdravstvene krize i nije u stanju zaštititi svoje građane. Prosvjedi i neredi zbog policijskog nasilja brzo su se proširili iz Minneapolisa, gdje se ubojstvo dogodilo, u druge gradove diljem zemlje, prerastajući u nasilje i divljanje. U nekim je saveznim državama aktivirana nacionalna garda, a u nekim gradovima uveden je policijski sat. U neredima je stradalo više ljudi.

>> VIDEO Prosvjedi zbog preminulog Georgea Floyda izmakli kontroli

Rasni nemiri u Americi nisu rijetkost. Sadašnji sukobi donekle podsjećaju na velike rasne nemire u Los Angelesu 1992., kada su policajci koji su brutalno pretukli Afroamerikanca Rodneya Kinga bili oslobođeni optužbe. Policijsko premlaćivanje i onda je snimio slučajni prolaznik, baš kao što su i ovog puta prolaznici snimali devetominutno iživljavanje policajca Dereka Chauvina, koji je ubio Floyda koljenom mu prignječivši vrat.

Posve slučajno, ali i znakovito, ubojica nosi isto prezime kao i zloglasni Napoleonov vojnik Nicolas Chauvin, po kojem je nazvan šovinizam. Ono što ove nemire i ukupni kaos u kojem je Amerika razlikuje od dosadašnjih kriza jest potpuna odsutnost i nekompetentnost američkog vodstva. Jer što radi populist Donald Trump u najdubljoj krizi u modernoj povijesti?

Kada je riječ o rasnim nemirima, ništa drugo nego tvita, dolijevajući ulje na vatru. Prosvjednike naziva razbojnicima prijeteći im “najubojitijim oružjem” i “najopasnijim psima”. Kad je riječ o smrtonosnoj pandemiji koronavirusa, u trenutku kada je broj mrtvih dosegao 100 tisuća, on je igrao golf. Sve to samo još jednom – ali ovaj put na osobito dramatičan i bolan način – potvrđuje stvarna ograničenja populizma, koji je smrtonosan i za građane i za države, pa i za one najmoćnije