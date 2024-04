Znate li koje je najpopularnije vrijeme za seks? Vrlo vjerojatno nije ono što mislite...

Vjerojatno ste barem jednom u životu čuli izreku: 'ne postoji savršeno vrijeme ni za što'. Ali sada se pokazalo da zapravo postoji posebno kada je u pitanju seks. Prema novoj anketi, parovi imaju točno određeno vrijeme u danu igrice pod plahtom. Stručnjaci za kondome u Durexu otkrili su da je vjerojatnije da će se seks dogoditi između 21-23 sata.

Četvrtina ljudi uživa u seksu prije spavanja, a desetina u oko 19 do 21 h. U anketi je također utvrđeno da gotovo isto toliko njih čak ostaje budno do 1 sat ujutro zbog seksa. U međuvremenu, 6% ispitanika su ranoranioci koji to rade od 5 do 9 ujutro, piše Daily Star.

VEZANI ČLANCI:

Dok isti udio preferira seks za vrijeme ručka, od podneva do 14 sati. A 7% anketiranih postaje živahno kasno, odnosno od 1 do 5 ujutro. Will Cunningham (34) iz Norwicha tvrdi da se on i njegova partnerica Sophie seksaju kad dođu s posla u 19 sati. "Idemo ravno u spavaću sobu i odgodimo večeru." Istraživanje Durexa također je otkrilo da svaki peti ili ne znaju u koje vrijeme su imali seks, ili sto rade više puta u danu.

"Naši podaci pokazuju da mnogi vole večernji seks između 19 i 23 sata, no mnogi se bave tom aktivnošću prije doručka. Durexov seksualni raspored pokazuje da nijedno vrijeme nije izvan granica kada je u pitanju seksualna aktivnost", rekli su. Govoreći o najboljem vremenu za intimnost, jedan je stručnjak otkrio da seks u određeno doba dana može imati koristi. Dr. Farzana Khan iz RegenLaba rekla je da postoje iznenađujući razlozi zašto biste trebali prigrliti jutarnji seks i začiniti svoj početak dana s malo intimnosti.

"Općenito govoreći, seks je vrlo koristan za zdravlje kardiovaskularnog sustava, mentalno zdravlje i kvalitetu odnosa, ali postoji mnogo više od toga. Dokazano je da snižava krvni tlak, ublažava stres i tjeskobu te čak pomaže u jačanju imunološkog sustava", tvrdi ona.

Istraživanje pokazalo: Postoji veza između seksa i boljeg pamćenja!